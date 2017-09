Cantautor mexicano paga caro su comentario sobre el devastador terremoto

La reacción del cantautor mexicano Juan Cirerol al terremoto de este martes en México generó un movimiento destructivo hacia su carrera musical, pues no son pocos los que se han sentido molestos por el comentario que él publicó en Twitter.

Poco tiempo después del terremoto, el intérprete de 'Mi morra ideal', comentó: "Debería darme tristeza el sismo en DF pero no". Sus palabras fueron condenadas de inmediato por otros tuiteros, que no podían comprender cómo Cirerol, nacido en Mexicali, podía expresarse de esa forma.



No tardó demasiado en que se abriera una solicitud, a través de change.org para que Spotify remueva los temas de Juan Cirerol de su plataforma, pues "estamos en medio de una tragedia, el país está colapsando -literal- y no podemos dejar que personas como él sigan mandando mensajes equivocados, hostiles y adversarios" reza la petición en la que se tilda de negativa para los mexicanos la música del cantautor de 'Eres tan cruel'.

En menos de 24 horas, más de 35,000 personas habían firmado la solicitud contra el exponente de folk rock.



A ver, gente, ya, neta... yo no me burlo de las desgracias no soy como ustedes, pensé que era una falsa alarma y por eso dije eso. — Juan Cirerol (@juancirerol) September 20, 2017

Por su parte, Juan Cirerol, ha reaccionado con varios comentarios en Twitter en los que adjudicó su expresión al estrés que le produjo la situación. "Aunque no lo crean, en situaciones de alto estrés siempre mantengo un sentido del humor que parece ser negro, pero solo es supervivencia", comentó temprano este miércoles. "Pido disculpas por mis comentarios, OBVIO no deseo la muerte de nadie, soy un músico común y tengo poca tolerancia al estres. ¡Animo!", añadió.



YA NOS DIRIGIMOS A QUEBRARTE, MEJOR SALTÉ, NOS LLENA MÁS PERSEGUIR RATAS CON MIEDO. TUS HORAS ESTÁN CONTADAS. pic.twitter.com/ejVMU0JyQp — PACHO HERRERA (@CxptxinHxwdy) September 20, 2017

Más tarde, cuando los comentarios y las amenazas en su contra subieron de tono, afirmó lo siguiente: "A ver, gente, ya, neta... yo no me burlo de las desgracias no soy como ustedes, pensé que era una falsa alarma y por eso dije eso".

Entrada la tarde del miércoles, advirtió a quienes lo amenazan de muerte que ya tiene su información para denunciarlos y que las autoridades inicien una investigación.