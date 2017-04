Caitlyn Jenner confirma que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo

Él escribió en Twitter: "No me importa, lo seguiré llamando Bruce". Univision.com

Caitlyn Jenner, la celebridad trans y medallista olímpica de 67 años, revela que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en su libro The Secrets of My Life. "La cirugía fue un éxito y no sólo me siento maravillosa, sino liberada", escribe Jenner, según un extracto publicado por Radar Online. "Les digo porque creo en la franqueza. Así que todos pueden dejar de quedarse viendo. Querían saber, ahora lo saben. Por eso esta es la primera y la última vez que voy a hablar de ello".

"Voy a vivir mi vida auténticamente por primera vez en mi vida", continuó la expatriarca de las Kardashian antes conocida como Bruce Jenner. "Voy a tener un entusiasmo por la vida que no he tenido en 39 años desde los Juegos Olímpicos, casi dos terceras partes de mi vida".



The Secrets of My Life está coescrito por Buzz Bissinger, el periodista que escribió el artículo de Vanity Fair con las primeras fotografías de Jenner como mujer trans. El libro saldrá a la venta el 25 de abril.

Al principio del libro, la celebridad expresa interés en la cirugía, pero se muestra preocupada de la complejidad del procedimiento y los riesgos. "¿Entonces por qué considerarlo? Porque sólo es un pene", explica. "No tiene nada especial ni algún uso para mi además de lo que ya he dicho antes, hacer pipí en el bosque".

Caitlyn Jenner anunció al mundo que estaba haciendo su transición hombre a mujer hace dos años, en abril de 2015 durante una entrevista con Diane Sawyer.



