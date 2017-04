Bella Hadid: "Estoy orgullosa de ser musulmana"

La modelo estadounidense Bella Hadid reflexionó sobre sus raíces y su religión musulmana en una reciente entrevista con la revista Porter. Su padre, Mohamed Hadid "era un refugaido cuando llegó a Estados Unidos", dijo. "Siempre fue religioso y siempre rezó por nosotras. [...] Estoy orgullosa de ser musulmana".

La modelo de 20 años agregó en la entrevista que tanto ella como sus hermanos Anwar y Gigi Hadid sintieron muy de cerca la reforma migratoria del presidente Donald Trump.

"No deberíamos de tratar a las personas como si no merecieran bondad sólo por su etnicidad", dijo a Elle en febrero, después de que participó en una marcha contra la reforma migratoria en Nueva York.



Una publicación compartida de Bella Hadid (@bellahadid) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 8:56 PST

Además, Bella Hadid habló de su ruptura con The Weeknd, quien ahora es novio de Selena Gomez. "Me estoy enfocando en mi misma y en mi trabajo, sólo intento ser lo mejor que puedo ser", dijo a Porter. "Realmente no me preocupa lo que piensen los hombres de mí, ¡sólo estoy intentando ser una mujer!".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: