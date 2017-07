Así reaccionó internet a la foto de Beyoncé con sus gemelos

Pocas horas después de que la cantante Beyoncé publicara en su cuenta de Instagram una foto con sus gemelos recién nacidos, Sir y Rumi Carter, la imagen rompió el récord de interacciones en la red social Instagram con más de 8 millones de 'me gusta'.

Además de los 'corazones' acumulados en esta aplicación, algunos usuarios tomaron con humor el momento publicando estos memes, enfatizando la sorpresa e ironizando la producción detrás de la imagen.

"Somo básicamente familia" bromeó un usuario, recalcando que su reacción a la foto estuvo entre las primeras 250 mil.



For the record. I was one of the first 2,500 people to like her post. We basically fam. #beyoncetwins #Beyonce pic.twitter.com/T1BYAOkL0J