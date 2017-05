Esta fue la reacción de Shakira cuando le preguntaron por su boda con Piqué

Hace unos días, el futbolista Gerard Piqué reveló en televisión italiana que para él era "seguro" que se casaría con Shakira en un futuro. Durante la fiesta del lanzamiento de El Dorado, el undécimo álbum de estudio de la cantante colombiana, medios de comunicación le preguntaron a Shakira sobre su posible boda con Piqué.

"Que yo sepa, no", dijo Shakira. "Si me voy a casar, no me han invitado todavía", bromeó riéndo.

Esa misma noche, Shakira repitió constantemente que su prioridad ahora es el amor y la familia. "Antes la música era mi trabajo, ahora ser madre es mi trabajo y la música es mi hobby", dijo la cantante.



"El amor es realmente lo más importante, eso puede sonar algo cursi, pero es que todo lo demás es secundario", agregó Shakira en otro momento en la alfombra roja.

Ante la pregunta de si está embarazada actualmente, Shakira respondió: "No, no ¿por qué, se me ve algo? Cuando la gente dice 'está embarazada', digo '¡Ay, me deben ver algún tipo de barriguita sospechosa!' Pero no, no no estoy embarazada".

Además, Shakira reveló cómo fue la reacción de Piqué cuando escuchó por primera vez la canción 'Me enamoré', que habla sobre la noche en la que ambos se conocieron. "Le gustó mucho, se emocionó. No es la primera canción que le hago, así que creo que se está acostumbrando".



12 cosas que todo fan de Shakira debe saber Muchas son las cosas que no sabemos aún de la vida de Shakira, pero si eres un verdadero fan seguro sabes estos diez datos curiosos que traemos para ti. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir 1. Shakira perdió a un medio hermano cuando ella tenía sólo dos añitos. Fue un accidente causado por un conductor en estado de ebriedad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 2. Su papá es de origen libanés y su mamá es española-italiana. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 3. ¡Es súper sana! No bebe alcohol o café, y tampoco fuma. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 4. Si no hubiese elegido ser cantante, ahora tendríamos a una psicóloga o astrónoma. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir 5. Shaki es políglota, ya que habla cinco idiomas: español, inglés, portugués, italiano y árabe. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 6. Tiene un IQ de 140. El promedio es de 100. ¡Además de guapa, inteligente! Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir 7. No tiene tatuajes. Si tuviera, ya los habríamos descubierto por tanta piel que nos enseña. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir 8. Shakira fue quien puso la primera piedra en la construcción de un colegio en un barrio en su natal Colombia. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 9. Su nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Shakira significa “mujer llena de gracia". Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir 10. Ha confesado que el olfato es el sentido que tiene más desarrollado, pues dice que recuerda más a las personas por su olor que por su nombre. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir 11. Lo que más disfruta en su tiempo libre es trabajar la arcilla. Los jarrones y maceteros en casa de su mamá fueron elaborados por ella. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 12. ¡Es pequeñita! Shaki apenas mide 1.50 metros. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir

