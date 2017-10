Así le canta ‘Chente’ Fernández la primera serenata a su bisnieta

"Querido público, aquí les mando esta foto hoy 18 de octubre del 2017, con un abrazo muy cariñoso para decirles una vez más que no se apuren ni le hagan caso a la persona que publica muy seguido que me dio un paro y que me morí, jajajajajaja. Los quiero y bendito sea Dios aquí sigo", así reaccionó, con humor, Vicente Fernández sobre un nuevo rumor de su muerte. El cantante no ha sido el único y aquí te presentamos otros casos de famosos que han sido víctimas de rumores falsos sobre su muerte. Foto: Instagram Vicente Fernández | Univision

