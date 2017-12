Así fue la rápida salida de Ninel Conde en juzgados: "En lugar de estar aquí, quisiera ir al gym"

Tras cuestionarle sobre la disputa legal que mantiene con su ex Giovanni Medina, "El Bombón Asesino" aseguró que no ha recibido nada de pensión.

Ninel Conde sorprendió al llegar a los Juzgados de lo familiar en la Ciudad de México justo el mismo día en que después de casi dos meses de no ver a su hijo, Julián Gil pudo convivir con el menor.

Al entrar al edificio la actriz, de 47 años, aseguró que se encontraba ahí para atender asuntos relacionados con su hijo Emmanuel: “Vengo por el bienestar de mi bebé y de pensión no he recibido nada, no hay mucho que decir, vengo a un trámite para salvaguardar el bienestar de mi hijo”.



Las fotos del cumpleaños del hijo de Ninel Conde al que fueron Marjorie de Sousa y su pequeño Matías Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, celebró el pasado 4 de noviembre su cumpleaños número 3, al cual llegó disfrazado de Spiderman. Foto: Instagram/@ninelconde | Univision 0 Compartir La fiesta, que tuvo temática de superhéroeres, se realizó en un salón de fiestas al oriente de la Ciudad de México. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ninel Conde estuvo al lado de su hijo menor en todo momento. Aquí la vemos disfrutando del show infantil que contrató para su pequeño. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz hizo una pausa en su agenda para celebrar a su hijo con una fiesta que tuvo una duración de cinco horas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A la mitad de la fiesta Emmanuel cambió su atuendo por el de otro superhéroe, personificando a Batman. Algunos de sus pequeños invitados también iban disfrazados. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A la fiesta no fue invitado Giovanni Medina, padre del pequeño hijo de Ninel Conde. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo contó con la presencia de dos invitados muy especiales: Matías Gregorio, hijo de Julián Gil; y Majorie de Sousa, quien acompañó a su hijo de 9 meses. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ninel se ha identificado con Marjorie de Sousa por el proceso legal que ambas enfrentan con sus parejas por la custodia de sus respectivos hijos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ahí notamos que Matías -quien vestía una camisa a cuadros- estaba acompañado por su nana, quien ya le está ayudando a dar sus primeros pasos, mientras Marjorie observaba en cuclillas los logros de su pequeño. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 'Bombón asesino' estuvo sentada con los pequeños amigos de su hijo Emmanuel. Foto: Univision | Univision 0 Compartir No cabe duda que Emmanuel es todo un galancito, pues el pequeño se la pasó rodeado de niñas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Emmanuel estaba muy atento a los shows que tuvo: uno de títeres y otro con los personajes de 'The Avengers', quienes acudieron a amenizar su fiesta. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El hijo de la cantante estuvo muy consentido, y no sólo por parte de su madre. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El pastel fue una original torre de cupcakes decorados con los distintos personajes de Avengers, que son los favoritos de Emmanuel. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ésta fue la mesa de dulces y regalos que disfrutaron los invitados. Foto: Univision | Univision 0 Compartir



Después de una hora aproximadamente, “El Bombón Asesino” pidió permiso para salir por otra puerta y de este modo evitar encontrarse con la prensa. Con paso veloz salió de las instalaciones limitándose a decir “Me siento muy cansada, porque en lugar de estar aquí, quisiera ir al gym”, para después subirse a su camioneta.

En marzo de este año, Ninel confirmó la separación con Giovanni Medina después de casi tres años de relación y tener un hijo con él. En julio, el empresario acudió a instancias legales para reclamar la custodia legal de Emmanuel y la denunció por sustraer al menor del país sin su permiso. Además de que semanas posteriores también levantó una denuncia contra la cantante pues aseguró que había sido víctima de agresiones y amenazas por parte de Ninel.



Giovanni Medina por fin pudo reencontrarse con el pequeño hijo que tiene con Ninel Conde Univision 0 Compartir



Por su parte, Giovanni Medina lleva varios días sin hacer presencia en redes sociales. Lo último que se supo del empresario fue cuando desmintió unas supuestas declaraciones que dio a una revista, donde tachaba a su expareja de prostituta: " Nunca dije esas palabras, esto agrede a Ninel, tengamos buena o mala relación. Lo que sí dije, fue que intentamos regresar en el mes de septiembre, pero no se dio".