Así fue la fiesta de lanzamiento del nuevo disco de Shakira

Shakira dio un emotivo concierto a sus fans para estrenar su onceavo álbum de estudio, 'El Dorado'. Estas son las escenas que no pudiste ver dentro del evento de la estrella colombiana.

Durante sus años de silencio, Shakira pensó a momentos que no volvería a lanzar un álbum. ¿Cómo lograría compaginar su trabajo como madre y como creadora? “En algún momento tuve un gran conflicto”, dijo la estrella colombiana a Univision Entretenimiento en la fiesta de presentación de su nuevo álbum, El Dorado. “Cuando pude salir de este conflicto y empezar a escribir canciones, unas tras otras, sentí una gran liberación. Volví a reencontrarme con la inspiración. Sentí que era tropezarme con un tesoro mitológico, como El Dorado”.

Las dudas que Shakira confesó tener sobre sí misma quedaron en el pasado. La cantante de 40 años llegó a la fiesta de su disco en Miami mostrando paz y serenidad en la alfombra roja. Mientras periodistas intentaban hacer sus preguntas, una persona del equipo de la colombiana la apresuraba para contestar, pero ella tomaba sus pausas, regresaba con los reporteros para terminar de responder y ayudaba a camarógrafos en las esquinas a moverse para que tuvieran un mejor punto de vista.



publicidad

A un lado de la alfombra roja, el hermano de Shakira veía a la cantante orgulloso, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa.

De pronto, Shakira -quien lucía un vestido de espejos dorados que reflejaban la luz, lipstick rosa y un chongo alto— fue sorprendida por Don Francisco. El conductor le regaló una cartera dorada a la cantante y ambos recordaron que ella había debutado sobre el escenario de Sábado Gigante cuando tenía 18 años.



Del negro azabache al rosa de 'Chantaje': así ha cambiado el pelo de Shakira Así lucía la cantante colombiana cuando lanzó el video del sencillo 'Ciega, sordomuda', un éxito de sus primero años de carrera. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir La intérprete de 'Hips don't lie' tuvo una faceta pelirroja. Una tonalidad que no volvió a utlizar 1999. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El largo del pelo siempre ha sido una constante en el look de Shakira. Con este peinado, que le llega casi a la cintura, la cantante empezó a coquetar con el tono rubio. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Shakira usó este contraste de tonalidades en el año 2002. Foto: Splashnews | Univision 0 Compartir La cantante perdió las mechas de tonos oscuros y le dio más importancia al volumen de sus rizos. Con este look lanzó los dos tomos de su disco 'Fijación Oral'. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Desde el lanzamiento de sus discos 'Fijación Oral' Shakira mantuvo a su cabellera en la estabilidad de los tonos rubios, una tonalidad que ha llevado del extremo oxigenado al castaño claro. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2004 Shakira sucumbió al flequillo. 0 Compartir El cabello corto fue una fase breve en el historial de esta cantante, un giro que tomó en el 2011 con un corte asimétrico. 0 Compartir El rubio, conocido como 'honey blond', se impuso como parte de la imagen de Shakira, quien suele suavizar las ondas naturales de sus rizos cuando asiste a eventos formales. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Shakira publicó esta foto en su cuenta de Instagram al lado de su estilista. Aunque la cantante fue vista poco tiempo después de la foto ( en el aeropuerto con su esposo Piqué ) con el pelo rubio, este tono rosa es parte de su look en el video de su nuevo sencillo 'Chantaje' Foto: Instagram / Shakira | Univision 0 Compartir

Escondidos en una calle residencial de Miami Beach, tanto Don Francisco como Nicky Jam, Prince Royce, Poncho Lizárraga y varias otras celebridades pasaron al recinto de The Temple House después de la alfombra roja para escuchar El Dorado por primera vez en vivo.

En la bóveda del lugar se proyectaban motivos dorados, mientras que la pista estaba decorada con mesitas color oro y flores blancas. A pesar de que minutos antes Shakira había invitado a sus fans a través de Twitter a ir al concierto diciendo la palabra “oro” a la entrada, el lugar estaba lleno a la mitad.

A 10 minutos del lanzamiento del disco, Shakira subió al escenario –ahora vestida con pantalones, camiseta blanca y una chamarra dorada— para cantar una versión acústica de ‘Chantaje’.



publicidad

Luego, presentó ‘Toneladas’, la primera canción que comenzó a escribir después de ‘La Bicicleta’ y la última que terminó de todo el álbum. “Le di muchísimas vueltas. Primero la hice reggae, luego la hice pop, luego la hice rock, hasta que un domingo por la mañana me levanté y me dije a mí misma, ‘esta canción sólo puede existir en piano y voz’”. Entonces, Shakira se puso a buscar pianistas para su tema, aunque no conocía a pianistas de estudio en Barcelona, tuvo una idea.

“Me acordé que cada mañana, cuando llevaba a Milan al cole, nos quedábamos en trance, escuchando las melodías más dulces que se desprendían de un piano negro de pared y que atravesaban la recepción de colegio. Y Sasha, Milan y yo, por varios minutos, no hablábamos, mira que eso es difícil. Nos quedábamos hipnotizados, escuchando y viendo a través del cristal a una de las mejores intérpretes femeninas del piano que mis hijos y yo hayamos escuchado. Era Laura, la profesora de música de la clase de Milan”.

Ese domingo, Shakira llamó a la maestra de su hijo. Laura fue al estudio de grabación por primera vez y le dio “lo mejor que tenía”, dijo antes de pedirle que subiera al escenario y dedicarle la canción a Milan.



Exclusiva: Shakira habla sobre los tres hombres de su vida y cómo la maternidad la cambió por completo Medio Tiempo 0 Compartir

“Bueno, ¿ya son las 12? Woohoo! Salió El Dorado”, celebró Shakira. Agradeció a sus padres, quienes se encontraban en el lugar, así como a sus colaboradores e invitó a un ser “mágico” al escenario, Prince Royce.

Después de cantar ‘Deja vu’, Shakira con su manera de hacer las cosas. “Tengo que confesarles algo, esto no es muy yo, los que saben, saben que tengo un problema gravísimo de perfeccionismo”, dijo antes de cantar por primera vez y sin haber ensayado nunca ‘Perro fiel’, su canción con Nicky Jam.

“Si nos equivocamos, espero encuentren en su corazón el perdón”, bromeó. Nicky Jam y Shakira cantaron reggaetón y el concierto terminó con los asistentes bailando al ritmo de ‘Me enamoré’.



publicidad

La gente siguió la fiesta unos minutos más y de pronto, Shakira volvió a aparecer en medio de la pista. Eran las 12:30 am y le acababan de dar la noticia de que El Dorado estaba en el número uno de iTunes en 27 países, incluyendo México, Colombia y Argentina.

Shakira brincaba con los brazos en el aire y veía su celular, incrédula, al enterarse de la noticia. Pasó unos minutos tomándose fotos con sus fans, dando abrazos y autógrafos antes de salir.

A un costado derecho, sus padres se celebraban orgullosos. “Estamos emocionados de ver que a mi hija la siguen amando y que todavía está muy inspirada para cantar mucho más”, dijo su madre, Nidia Ripoll en exclusiva para Univision Entretenimiento.

“Nos va a traer muchas sorpresas Shakira de ahora en adelante, porque está retomando su carrera”, continuó su padre William Mebarak antes de bromear que en un futuro tal vez cantaría media canción con ella sobre los escenarios.

El Dorado cuenta con 13 canciones, entre las cuales se encuentran colaboraciones con Maluma, Carlos Vives, Nicky Jam y Black M. Destacan también los temas en solitario, como 'Nada', en los que Shakira regresa a sus raíces de cantautora con un estilo que emocionará a los fans que la han acompañado desde los años 90.