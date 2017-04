Así es el entrenamiento de Amber Heard para la película 'Aquaman'

La actriz Amber Heard compartió a través de sus redes sociales un video del entrenamiento que lleva para interpretar a ‘Merla’, su personaje en la película ‘Aquaman’.

"Otro día en la oficina #Aquaman #fighttraining @ 87elevenaction @jonvalera", escribió Amber en el video donde la vemos entrenando intensamente para darle vida a la esposa de Jason Momoa en el film de Warner Bros, el cual se estrenará en el 2018. Sin embargo, podremos disfrutar de Amber mucho antes en la próxima película ‘Justice League’.



A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Apr 1, 2017 at 10:56am PDT

‘Mera’, el personaje de la actriz, apareció por primera vez en Aquaman No.11 en 1963, pero no fue hasta 2009 que se hizo un personaje principal en el Universo DC.



Saw this hydrokinetic vision come out of the sea and snapped a photo with my Leica. pic.twitter.com/rwU54XzScK