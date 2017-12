Así es como podrás seguir el recorrido de Santa Claus por el mundo

Marjorie de Sousa publicó una imagen junto a su hijo Matías al pie del árbol de navidad con un emotivo mensaje: "Dios me adelantó el regalo de Navidad y me dijo: él será tu compañerito de vida, pero más aún tu gran maestro. Sin palabras para decirte lo feliz que me haces, por mostrarme que solo debemos sonreír y jugar. Te amo, mi ser". Foto: Instagram/@marjodesousa | Univision

0 Compartir