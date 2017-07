Asegura abogado de Joao Aguilera: "Juan Gabriel no estaba en su cabal juicio cuando hizo su testamento"

Joao Aguilera hijo biológico de Juan Gabriel inesperadamente tomó acción legal en México para impugnar el testamento del Divo de Juárez, según informaron en conferencia de prensa sus abogados, en voz de su representante legal, Marco Tulio Ruíz.



La demanda fue presentada el 5 de julio ante la corte mexicana a través del Juzgado 14 de lo Familiar en la Ciudad de México, tras lo cual se ordenó el emplazamiento tanto del albacea de la sucesión, como de los notarios que se encargaron de validar el testamento del artista.



El grupo de abogados busca impugnar la última voluntad de Juan Gabriel, donde deja como heredero universal a Iván Aguilera y según explicaron, el documento de sucesión testamentaria tiene cinco fallas que pueden lograr que los hijos biológicos no reconocidos por el cantante reciban la parte equitativa que les corresponde.

Los presuntos vacíos legales serían los siguientes:

-El pasaporte con el que se identifica Juan Gabriel no es válido porque estaba vencido.

-El testamento no se acabó de elaborar el mismo día, sino 33 días después.

-Dada la manera confusa que está estructurado el testamento, Juan Gabriel no se encontraba en su sano juicio.

-Los apellidos de la madre del cantante los escribió mal y no en el orden que aparecen en los documentos oficiales.

-El notario no dio fe de que Juan Gabriel se encontraba libre de cualquier coacción, (fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad).



El bufete de Marco Tulio asegura que puede hacer nulo el testamento y así reescribir un nuevo documento donde aparecen todos los hijos del Divo de Juárez: Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, además de los que han salido a la luz pública hasta ahora, como: Joao, Luis Alberto, Gabriela, Julio Ortega y las pequeñas Alberta y Ancira, reciban su herencia en partes iguales.

Joao espera que sus demás hermanos que han aparecido se unan a la demanda y pueda agilizarse el proceso, ya que si no se llega a un acuerdo podría durar de 3 a 6 años la vía legal. El demandante por ahora se encuentra en la Ciudad de México resolviendo su estatus migratorio para poder trabajar y hacer negocios en el país azteca.