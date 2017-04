Arturo Peniche describe como "benévolos" a los ladrones que lo golpearon y vaciaron su casa

Sorprendido y adolorido, el actor Arturo Peniche conversó este jueves con Despierta América sobre el asalto que sufrió junto a su esposa Gaby Ortiz la madrugada del miércoles, en su residencia, en México.

Peniche, de 54 años, no puede precisar cuánto tiempo se extendió el violento asalto, "pero entraron de noche y salieron ya amaneciendo, saliendo la luz del sol".

Según las autoridades que investigan el delito registrado en la residencia, localizada en la colonia Alcantarilla, los ladrones habrían actuado cerca de las 5:00 de la madrugada, hora local.

El intérprete de Gonzalo Murat Cervantes en la telenovela 'A que no me dejas', contó que escuchó "dos patadotas" contra la puerta de su habitación, siendo la segunda la que le abrió el paso al primero de los tres asaltantes.

"Entra un tipo y me defiendo de él. Entra otro tipo, me agarro, me lío con los dos. Entra el tercero y se va donde está mi esposa. Y yo les dije, 'ya está, ¿qué quieren? Llévense lo que quieran'", recordó.

Los asaltantes, que según Peniche no tenían armas de fuego, procedieron entonces a encerrarlos en un clóset, amarrándolos de manos y pies. "Después (a su esposa por los pasados 33 años) le llevaron una cobija para que estuviera más cómoda. A mí me pusieron una almohada para que estuviera yo más cómodo. Algo rarísimo (...) Dentro de todo esto, estas personas fueron hasta benévolas", destacó.



publicidad

Cuando finalmente los delicuentes se marcharon del hogar, ambos pudieron liberarse y contactaron a las autoridades, que hasta el momento no han realizado ninguna detención.

El miércoles en la noche trascendió que parte del botín robado incluyó televisores, teléfonos celulares, relojes de gran valor, joyas y dinero en efectivo. Sin embargo, Peniche estableció este jueves que "lo material es lo que menos me importa".

Lo único que lamentó el veterano actor fue que " se llevaron la paz y la tranquilidad de mi hogar".



Estos actores de novela han sido víctimas de la delincuencia Arturo Peniche para despojarlo de sus pertenencias. El miércoles 5 de abril del 2017 tres hombres armados ingresaron al docmicilio del actorpara despojarlo de sus pertenencias. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En el domicilio se encontraba el actor junto con su esposa, a ambos los amarraron para aprovechar saquear la casa, se informó que se llevaron joyas, electrodomésticos y dinero en efectivo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El Universal, el actor y su esposa se encuentran bien. Aún no dan con el paradero de los delincuentes, pero según el periódico, el actor y su esposa se encuentran bien. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Susana Zabaleta desafoortunadamente también ha vivido el robo en su propia casa, esto mientras se encontraba dando función en el musical Los locos Adams. desafoortunadamente también ha vivido el robo en su propia casa, esto mientras se encontraba dando función en el musical Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La actriz y cantante se vio muy afectada por el robo, pues entre joyas, dinero y objetos de valor, se llevaron la cantidad de 3 millones de pesos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Quién, aseguró que Además la revista, aseguró que Susana pondría cámaras de seguridad y contrataría a una persona para cuidar su casa y así no volviera a vivir este trago amargo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En en octubre del 2016 Julio Camejo se unió a la lista de famosos que han sido víctimas de la delincuencia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Dos jóvenes intentaron asaltar a su madre en el 'Desierto de los leones' en la Ciudad de México, el cubano logró actuar a tiempo y se les fue a los golpes, evitando que se llevaran sus pertenencias. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El actor recibió una herida en el cuello por un arma punzocortante que requirió una sutura de 4 puntadas. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cynthia Klitbo fue robada el pasado mes de abril en una cafetería de un conocido centro comercial al sur de la Ciudad de México. fue robada el pasado mes de abril en una cafetería de un conocido centro comercial al sur de la Ciudad de México. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Vino el amor le quitaron su cartera, por lo que inmediatemente denunció el delito mediante un video en sus redes sociales. A la actriz dele quitaron su cartera, por lo que inmediatemente denunció el delito mediante un video en sus redes sociales. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir "Robaron mi cartera. Odio que la gente crea que los actores ganamos dinerales. Mi hija y yo pediremos prestado para terminar el mes!", escribió en Twitter. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eric del Castillo denunció el pasado 6 de octubre que robaron dinero y joyas de su casa mientras estuvo de vacaciones. Dondenunció el pasado 6 de octubre que robaron dinero y joyas de su casa mientras estuvo de vacaciones. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir El Universal, el primer actor explicó la situación: "Se llevaron parte de mis ahorros, joyas, dinero... no acuso a nadie, está muy confuso el asunto, fue una sirvienta que aparentemente se siente extorsionada, eso ya es cuestión de las autoridades". En entrevista para el periódico, el primer actor explicó la situación: "Se llevaron parte de mis ahorros, joyas, dinero... no acuso a nadie, está muy confuso el asunto, fue una sirvienta que aparentemente se siente extorsionada, eso ya es cuestión de las autoridades". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Eric ha sufrido abuso de confianza, en el pasado un chofer también le robó. Esta no es la primera vez que donha sufrido abuso de confianza, en el pasado un chofer también le robó. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Monica Spear tuvo un desenlace mortal por culpa de la delincuencia, el 7 de enero del 2012 falleció debido a un impacto de bala que recibió en un asalto. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Mónica, su esposo y su pequeña hija viajaban por la autopista de Puerto Cabello rumbo a Valencia. Al sufrir un leve percanse con una piedra que los delincuentes pusieron en la carretera, Mónica y su esposo tuvieron que llamar a una grúa para que los auxiliara con el automóvil. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Seis criminales los abordaron y los robaron, el chofer de la grúa les disparó y fue que comenzó el tiroteo donde la actriz y su esposo murieron. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi. El 22 de septiembre de 2002 la banda criminal de 'Los Tiras' cambió la vida dey su hermana Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ellas fueron secuestradas y los delincuentes pidieron un rescate de 5 millones de dólares. Foto: AFP/GettyImages | Univision 0 Compartir Laura fue liberada 19 días después, el 11 de octubre, mientras que Ernestina hasta el 25 del mismo mes. fue liberada 19 días después, el 11 de octubre, mientras quehasta el 25 del mismo mes. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ernestina escribió el libro Líbranos del mal, donde relata todo lo que vivieron en esa pesadilla. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mariana Levy fue otra de las actrices que tuvo un trágico final, a la edad de 38 años murió de un paro cardiaco tras ser asaltada. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La actriz viajaba en su camioneta con sus dos hijos por la Ciudad de México cuando un tipo armado intentó quitarle el reloj, lo que provocó que de la impresión su corazón no resistiera. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En esa época estaba casada con 'El Pirru', dejándolo viudo y huérfanos de madre a sus dos hijas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Belinda tan sólo tenía 18 años, sufrió un saqueo en su casa de la Ciudad de México. En el 2008, cuandotan sólo tenía 18 años, sufrió un saqueo en su casa de la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Afortunadamnte la cantante no estaba en su domicilio, por lo que sólo fue el susto. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Belinda y su madre tuvieron ataques de pánico. Durante varios mesesy su madre tuvieron ataques de pánico. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Irán Castillo también vivió en carne propia lo que es ser privada de su libertad. En el 2015también vivió en carne propia lo que es ser privada de su libertad. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir La actriz sufrió un secuestro exprés en la Ciudad de México, no dio declaraciones al respecto, sólo publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Hay demasiadas especulaciones alrededor de un tema bastante delicado, lo único que yo puedo decir es que me encuentro bien, trabajando y no tengo más que decir ni diré nada al respecto. Agradezco su interés y preocupación. Buen día". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Silvia Pinal fue encañonada en su casa de la Ciudad de México por dos hombres armados. En septiembre del 2014fue encañonada en su casa de la Ciudad de México por dos hombres armados. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir El robo fue llevado a cabo por dos de sus empleados, su chofer quien sabía que la primera actriz había retirdo una fuerte cantidad de dinero y una de sus sirvientas, quien dejó entrar a los criminales. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Silvia como su hijo Luis Enrique sólo pasaron un rato amargo y salieron ilesos. Afortunadamente tantocomo su hijosólo pasaron un rato amargo y salieron ilesos. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Eduardo Capetillo sufrió un intento de asalto, pero al ladrón no le salieron las cosas como esperaba, pues el actor le dio tremendo susto. sufrió un intento de asalto, pero al ladrón no le salieron las cosas como esperaba, pues el actor le dio tremendo susto. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Capetillo reaccionó a tiempo y sacó su pistola. El exTimbiriche viajaba en su automóvil por la Ciudad de México cuando un sujeto armado se le acercó,reaccionó a tiempo y sacó su pistola. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eduardo levantó la denuncia ante las autoridades y demostró que tiene todos los permisos para portar armas. Detonó en dos ocasiones el revólver, por lo que el ladrón salió huyendo.levantó la denuncia ante las autoridades y demostró que tiene todos los permisos para portar armas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Arturo Carmona también vivió una amarga experiencia cuando los amantes de lo ajeno intentaron quitarle su camioneta. El galántambién vivió una amarga experiencia cuando los amantes de lo ajeno intentaron quitarle su camioneta. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Un tipo le puso la pistola en la cabeza para quitarle su automóvil, pero el regiomontano aventó las llaves por lo que el delincuente se asustó y huyó. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carmona salió ileso y no pasó a mayores. Afortunadamentesalió ileso y no pasó a mayores. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Daniela Castro y su esposo Gustavo Díaz Ordaz fueron despojados de una fuerte cantidad de dinero. y su esposofueron despojados de una fuerte cantidad de dinero. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Una de las escoltas de la pareja hurtó seis millones de pesos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Afortunadamente no hubo violencia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El 24 de abril del 2007 el actor venezolano Yanis Chimaras fue asesinado de manera trágica al intentar convertirse en héroe. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Al ser testigo de un secuestro intentó mediar con los criminales, pero ellos lo apuñalaron en tres ocasiones en un pulmón. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al ser trasladado a un hospital de Guatire en Venezuela llegó con vida, sin embargo a los pocos minutos murió. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

Mira también: