Aries – Viernes 5 de mayo 2017: Tu nivel de simpatía está en alza

Te espera un día muy bueno en el trabajo, sobre todo si has empezado algo nuevo, o estás en un proceso de traslado o algún viaje. La Luna de este viernes pone el énfasis en tu sector laboral nuevamente. Un miembro de tu familia o un amigo cercano espera poner un negocio con tu ayuda y solicita tu consejo, asesoría y experiencia en un trabajo complicado. Extiéndele tu mano y coopera con ellos, pero cuida tu tiempo e intereses. Las situaciones sentimentales que ahora se están presentando en tu vida te conminarán a tomar importantes decisiones y terminar algo que no te conviene. Es tu momento de las definiciones afectivas.

Amor

Hoy viernes la Luna está en Virgo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. . Enfrentarás a quien no deseas ver en tu vida, un recuerdo del pasado que tenías ya en el olvido. Afortunadamente podrás superar cualquier situación afectiva con tu fuerza de voluntad ariana. Además. tienes a Venus, planeta del amor, directo en tu signo y te envuelve una onda sensual y provocadora.



Salud

No te extralimites y sobre todo si estás realizando ejercicios físicos en un gimnasio no te excedas porque hoy estás predispuesto al agotamiento y podrías perjudicar tu salud haciendo más de la cuenta. No rompas la armonía en tu vida, mantén un ritmo adecuado en todo.

Trabajo

Tal vez estés pensando regresar a un empleo antiguo, pero antes de tomar esa decisión pregúntate a ti mismo, con toda la honestidad del mundo, si ese deseo se basa en un interés por superarte profesionalmente o hay otra cosa por medio. Una vez que definas situaciones podrás tomar mejores decisiones, ariano.

Dinero y fortuna

Cantarás victoria y te sentirás satisfecho por la manera feliz en que se están desarrollando tus negocios. Ha comenzado un buen período de crecimiento económico y pronto notarás como tu dinero rinde y aumentan tus ganancias. Se augura un viaje inesperado que atraerá abundancia a tu vida financiera.



