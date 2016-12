Aries - Viernes 23 de diciembre: Retomas el control de tu destino amoroso

Durante estos últimos días del año estarás disfrutando de una gran tranquilidad mental porque te sentirás seguro en tus sentimientos. Lo que ocurrió es parte de una historia que no tiene por qué repetirse y ahora que se acerca un nuevo año debes poner de tu parte para trazarte metas concretas, eliminar todo aquello que te impide avanzar y proponerte, seriamente, un cambio de vida si lo que estás haciendo ahora no cumple con tus expectativas. Siempre hay tiempo para rectificar un error, ariano, y cuando se aprende a escuchar, para entender y no para responder agresivamente enseguida, a la defensiva, entonces estamos ganando la batalla.



Amor

Hoy viernes la Luna continúa transitando por el signo de Libra, pero desplazándose hacia Escorpión y el único planeta retrógrado es Mercurio. No olvides que el amor es una condición en la que la felicidad de otra persona es esencial para tu propia dicha, mientras más das, más tienes, es una maravilla que no se gasta cuando la damos y siempre crece.No escatimes palabras ni gestos porque el amor se demuestra cada día y al hacerlo se van fortaleciendo los vínculos sentimentales entre las parejas.

Salud

Combina tus medicamentos con el reposo y también el movimiento moderado para que todo lo que hagas de resultados positivos. Con el transcurso del día te irás recuperando si te has despertado con algunas molestias físicas. Felizmente, tu signo ariano es muy saludable y enérgico y lo que te propongas lo puedes llevar a cabo porque voluntad te sobra.

Trabajo

Tu actitud laboriosa ariana no está pasando inadvertida a tus superiores. La manera diligente y precisa que tienes para resolver los problemas admirará a tus compañeros y te colocará en una posición ventajosa dentro de pocos días sobre todo a partir del próximo año 2017 donde abundarán las opciones y oportunidades de todo tipo, inclusive si ahora estás desempleado.

Dinero y fortuna

Pronto verás aumentados tus ingresos ya que ahora se presentarán buenos negocios e inclusive la posibilidad de realizar un viaje corto que te dará entradas adicionales. No descartes nada que llegue a tus manos puesto que ahora la fortuna está envolviéndote, ariano.



