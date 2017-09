Aries – Viernes 22 de septiembre 2017: ¡Equinoccio, prepárate para lo mejor!

Noticiero astrológico: ¡Equinoccio, comienza a regir el signo de Libra, otoño en el norte, primavera en el sur! La semana que tienes frente a ti promete mucho, particularmente si te encuentras planeando algún viaje o tienes un proyecto económico entre manos. Las circunstancias que ahora te rodean son favorables y te ayudarán a solucionar lo que hasta ahora te preocupaba en el aspecto laboral o económico. Con el inicio de un signo del elemento aire, afín al tuyo, que eres de fuego se revoluciona totalmente tu mundo sentimental, y hay cambios que transformarán de forma positiva el resto del mes de septiembre.

Amor

Hoy viernes comienza a regir el signo de Libra a las 20:02 tiempo universal. Es un día cúspide. La Luna continúa en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Los giros que da la vida son increíbles. Es muy probable que te hayas sentido solo o sola, pensando que el mundo te caía encima. No obstante, las cosas cambian fuertemente y de repente recuperas tu energía, ilusión y esperanza. El amor te sonríe y te rejuvenece.



Salud

No trates de resolver tus problemas de salud acudiendo a personas no calificadas para ayudarte en ese sentido pues podrías caer en las manos de los charlatanes e ignorantes. Usa tratamientos naturales para cuestiones que no sean de vida o muerte, pero para las más delicadas consulta enseguida al médico.

Trabajo

Vete preparando tanto emocional como materialmente para nuevas situaciones, responsabilidades y posiciones dentro de tu empresa. Si no tienes trabajo ocúpate este fin de semana en organizar tus papeles, ropas y poner en orden tus pensamientos para que tengas éxito la semana y el mes entrantes en tus gestiones.

Dinero y fortuna

Vas a recibir dinero en la forma de pagos atrasados o tal vez mediante el azar. No te impacientes. Si ahora estás algo apretado económicamente tómalo como una lección para que no seas tan derrochador cuando tengas más en tus manos. A veces gastas y gastas sin control en cosas que luego no usas ni necesitas.

Ritual para atraer la buena suerte