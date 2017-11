Aries – Viernes 17 de noviembre 2017: Se acerca el novilunio, el amor te llama

Noticiero astrológico: La Luna está en Escorpión en vísperas del novilunio y hay lluvia de estrellas. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Este movimiento astral dentro de tu signo ariano contribuye a que puedas arreglar situaciones sentimentales que pudieron haber estado en peligro por algún exabrupto o respuesta poco apropiada en un mal momento. Estás bien auspiciado, pero debes actuar con más tacto social y evitar las discusiones inútiles con personas en tu empleo que te hacen perder el tiempo. Así podrás desempeñar ahora tu trabajo sin mayores complicaciones y sin interrupciones molestas y disfrutar un fin de semana espectacular.



Amor

Tu vida amorosa adquiere un dinamismo diferente, lleno de grandes posibilidades. Lo mejor es que quien no te conviene se aleja definitivamente de ti y te encauzas en una nueva dirección cada vez más positiva y dinámica. No te olvides, en este ciclo es mejor estar como estás que en una relación enfermiza.

Salud

No pases por alto ni desestimes las señales que te envía tu organismo y si empiezas a sentir ciertos dolores, malestares o síntomas no acostumbrados consulta tu médico, sal de dudas y toma las medidas adecuadas a tiempo. No acudas a personas que no estén calificadas profesionalmente para atenderte.

Trabajo

Estás en el centro de un proceso de mucho movimiento laboral. Hay cambios en el ambiente, pero mientras no sean efectivos no te adelantes a los acontecimientos y sobre todo evita los comentarios tendenciosos con compañeros chismosos que podrían enredarte en alguna murmuración o enredo.

Dinero y fortuna

Las primeras impresiones que recibes de otras personas relacionadas con un negocio podrían carecer claridad y causarte inquietud. No te guíes por apariencias y profundiza en sus credenciales antes de firmar nada con ellos. Todo debe ser hecho de una manera adecuada para evitarte complicaciones y dolores de cabeza ulteriores, Aries.



