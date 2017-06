Aries – Viernes 16 de junio 2017: Fin de semana excitante

Este es el ciclo de lo imprevisible, matizado también por el tono de lo sensible y cariñoso. El paisaje astral es estupendo así que en tus manos está aprovechar todas las circunstancias que se presenten para sacar adelante tu vida y no dejar que nada ni nadie se interponga entre tú y la felicidad, Aries. Si estabas preocupado pensando que cierto asunto se iba a malograr y no tendrías la solución adecuada en el momento preciso, la realidad es otra. Este período se caracteriza por un movimiento constante, entusiasta, alegre, en el que se olvidan los pesares y se sonríe a la vida.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Piscis. Los planetas Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, y hoy se unen también a Neptuno que comienza ese movimiento precisamente en Piscis, el signo que rige. Tu regente, Marte, combina su energía con este efluvio cósmico y el resultado es un fin de semana excitante en el que todo saldrá de forma sorpresiva, inclusive, recibirás llamadas telefónicas, mensajes o invitaciones de quien ni siquiera sospechabas tú le interesabas.



Salud

La buena influencia planetaria existente hoy viernes procedente de la energía lunar actúa de forma directa sobre tu sistema digestivo ayudándote a mejorar considerablemente de los problemas que pudiste haber tenido en el pasado reciente.

Trabajo

Son muchas las tareas que tienes por delante, y debes terminar antes que comience el segundo semestre del año en el próximo mes de julio. El secreto está en una distribución racional del tiempo para no perderlo en pequeñeces. Con un toque de organización resolverás todo lo que tienes frente a ti.

Dinero y fortuna

No permitas que tu entusiasmo te lleve a cometer imprudencias con tu dinero prometiendo lo que no puedes cumplir o enredándote en deudas que luego se traducirían en situaciones complicadas a las cuales no podrías hacerle frente adecuadamente.



