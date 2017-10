Aries – Viernes 13 de octubre del 2017: Hay presiones en tu entorno, no te dejes irritar

Capricornio

Comienzo de un nuevo capítulo en tu vida amorosa

El tránsito de Venus marca el inicio de un nuevo capítulo en tu vida amorosa. Esto no quiere decir que vas a terminar una relación, o empezar otra, sino que tu calidad de vida sentimental adquiere otro nivel, tanto si tienes una pareja como si no la tienes. Se transforman tus prioridades, entenderás muchas cosas que no comprendías.

