Aries – Sábado 24 de junio 2017: Un llamado a tu sensibilidad

Este fin de semana el efluvio cósmico que te envuelve te ayuda a descubrir lo que puede considerarse como “un secreto bien guardado” y a partir de hoy caminas en una dirección segura, tanto en el amor, como en tu vida laboral y social. No obstante, hay presiones en tu entorno pues un amigo, o pariente, querrán sacar de ti promesas y obligarte a hacer cosas que no deseas. Ponte firme, defiende tu tiempo y no dejes que te manipulen sentimentalmente pues se trata de intenciones egoístas que no toman en cuenta tus necesidades, Aries.

Amor

La Luna está en Cáncer en conjunción con el Sol, es el día del Novilunio de junio. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados, los demás siguen directos. La influencia planetaria de tu regente, Marte, es muy positiva, pero cuídate de los manipuladores que tratan de aprovecharse de tu buen corazón para lograr sus propósitos y alejarte de lo que realmente vale la pena.



publicidad

Salud

No descuides tus ejercicios físicos y verás que aunque te sientas agotado o cansado podrás recuperarte mejor con la actividad que con la inercia. El movimiento es lo que necesitas para ponerte nuevamente en forma.

Trabajo

Surgirán soluciones imprevistas a ciertos problemas laborales. La mejor manera de salir de una situación poco agradable es dándole el frente, yendo directamente al asunto. No dilates tus respuestas y verás como obtienes resultados satisfactorios.

Dinero y fortuna

Atención, ariano. Este fin de semana , si te sientes inclinado a jugar en la lotería, asistir a un casino o crucero o efectuar apuestas es tu momento de seguir esas corazonadas porque podrías ganar algún dinero. El tránsito planetario actual activa tu intuición.

Prepárate, según tu signo, para recibir la noche de San Juan





Llega la Luna Nueva de junio con un gran impacto en tu signo