Aries – Sábado 24 de diciembre: Tus cosas saldrán bien

¿Obstáculos? ¡Los superarás! Aplica tu decisión ariana a la solución de los problemas que se te vayan presentando este sábado pues existen ciertas complicaciones a nivel laboral y personal que podrían causar demora en tus proyectos. En el plano amoroso no te desalientes si algo no sale como has deseado porque los cambios vendrán bien y podrás terminar lo que comenzaste si no te dejas llevar por comentarios de personas envidiosas que se empeñan en sembrar dudas en tu vida.

Amor

La Luna se encuentra en Escorpión. Todos los planetas están directos, excepto Mercurio que sigue retrógrado en tránsito por Capricornio, y Urano que está en tu signo, también retrógrado. La fidelidad trae consigo sus recompensas y aunque estés lejos de tu pareja trata de mantener esa llama de frescura e ingenuidad que te hará disfrutar una intensa Luna de Miel cuando te reencuentres con la persona amada. Te sentirás mejor contigo mismo al hacerlo y tendrás un fin de año excelente.



Salud

Todo acto requiere una voluntad y lo primero es fortalecerla. Si te planteas algo y no lo realizas entonces quedará como una idea buena y nada más. Si no haces hoy lo que te propusiste realizar ayer para mejorar la salud estarás en las mismas. Cada día en su paso.

Trabajo

El trabajo desde el hogar está muy favorecido, tanto para las amas de casa como para quienes usan el teléfono o el Internet para sus negocios. Si trabajas desde tu casa tendrás un sábado exitoso y lograrás sacar adelante trabajos pendientes y mucho más, estos días finales de diciembre están muy cargados, debes organizarte desde temprano.

Dinero y fortuna

Tu etapa actual de crecimiento económico demanda atención a los detalles y sobre todo a los contratos que hayas firmado. Es importante que evalúes tus recursos, y hagas los recortes necesarios para ahorrar y evitar gastos superfluos. Al llegar enero te sentirás más tranquilo pues habrás podido solucionar las situaciones que estaban esperando por ti.