Aries – Sábado 22 de abril 2017: Conocerás personas muy importantes

Durante este ciclo que estás viviendo ahora posterior al fin de tu etapa de cumpleaños conocerás personas importantes relacionadas con tu trabajo o con la economía. En el amor hay una promesa que se cumple y causa mucha alegría en tu vida. Sin embargo, no olvides la regla de oro para Aries en estos últimos días de abril: no precipitarte a la hora de las decisiones. Si has tenido algunas dificultades recientes verás como el dinero fluye hacia ti. Tal vez debas esperar un poco antes de invertir en un negocio que parece muy bueno, pero el cual no tiene mucha claridad legal. Observa cómo se desarrollan los acontecimientos. El próximo mes de mayo, que ya está a las puertas, llegará con nuevos escenarios tanto sentimentales como económicos, y serán muy buenos para ti.



Amor

Hoy sábado la Luna sigue en tránsito por Piscis. El planeta Marte ha comenzado su tránsito al signo de Géminis, directo. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Hay quienes se te van a acercar porque te consideran una especie de "caprichito o juguete" y en ese sentido debes ser muy cuidadoso para evitar comprometerte emocional y sentimentalmente con quienes solamente buscan diversión, y nada serio. Ponlo de la siguiente manera: si buscas un juego, lo encontrarás, si es algo serio, no parece serlo.

Salud

Los arianos que padecen de problemas de salud asociados con la columna vertebral, huesos, músculos y condiciones similares relacionadas con el esqueleto están en un buen momento astral que les ayudará a recuperarse rápidamente de sus malestares. Practica ejercicios, aliméntate racionalmente y no tendrás complicaciones.

Trabajo

Cuando surjan las situaciones inesperadas, las cuales pueden ocurrir el próximo lunes, no te adelantes a los acontecimientos. Es importante que vayas tomando cada cosa según se vaya presentando y verás como al final eres tú quien sale mejor en todo. Te llegarán noticias de un asunto que estaba paralizado.

Dinero y fortuna

Es posible que estés muy contento por la promesa de un dinero que te van a pagar, pero no cuentes con ese ingreso adicional hasta que lo tengas en tus manos porque si te endeudas pensando que luego vas a resolverlo todo rápidamente podrías errar. Todo en su momento, Aries no te adelantes ni precipites en esta etapa astral.



