Aries – Sábado 21 de octubre 2017: Un toque alegre en el amor

Noticiero astrológico: Empieza la lluvia de estrellas de las Oriónidas. Aunque haya habido problemas, tal vez hasta pleitos o discusiones con otras personas, este momento no es para calentarse la cabeza con esas cuestiones sino echar tierra al asunto y lanzar la mirada hacia el futuro sin dejar de vivir el presente. Escucharás algo que no imaginabas, confesiones, secretos. Deberás ser cuidadoso para no comentar nada de esto pues podrías verte envuelto en situaciones embarazosas si las personas imprudentes propalan un rumor o te inculpan de algo que no dijiste y causa malestar. Afortunadamente, tu vida amorosa está muy bien auspiciada y eso es formidable.



publicidad

Amor

Hoy tenemos lluvia de estrellas, la Luna sigue en Escorpión, y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Ocurrirá algo en tu vida amorosa que te hará recapacitar y tomar otras decisiones. Acomódate a cada situación en todo momento y saldrás bien de todo. Recuerda siempre, ariano, que la vida transcurre hoy, no ayer, que ya pasó y es historia, ni mañana que es una incógnita.

Salud

Un sábado en que tienes frente a ti numerosas tareas pendientes y esto puede causarte ansiedad o temores. Para superar cualquier situación que surja debes actuar con más seguridad y no dejar que esas inquietudes perjudiquen tu salud.

Trabajo

Evita las discusiones con esos compañeros de trabajo cuyas ideas religiosas o políticas difieren de las tuyas ya que en el empleo no se deben ventilar esos asuntos. Cuando las personas se fanatizan en una idea crean problemas a los demás y generalmente ese tipo de comentarios siempre acaban mal. Abstente de opinar, no vale la pena.

Dinero y fortuna

Hay una onda de dinero en tu entorno y la posibilidad de aumentar tus ingresos dentro de unos días ya que las circunstancias que te rodean están mejorando paulatinamente. Este tiempo es algo difícil, pero lo superarás exitosamente ya que en el momento menos pensado recibirás lo que pensaste era difícil conseguir.



Conoce la leyenda de la Matlacihua