Aries – Sábado 18 de noviembre 2017: Tu escenario sentimental está cambiando

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! Hoy ocurre la conjunción del Sol con la Luna en el signo de Escorpión, la fase de la Luna Nueva. Siguen Urano y Neptuno retrógrados. Dale más energía a tu vida amorosa con una sorpresa excitante y convierte tu noche en una experiencia singular. Invita a tu pareja a realizar algo diferente, o planea una escapada a un sitio íntimo donde puedan fortalecer sus lazos sentimentales. No te des por vencido si una idea no funcionó como esperabas e inclusive si perdiste algún dinero, Aries. Sacarás gran provecho de la experiencia y los resultados futuros serán mejores en estos próximos días finales del año 2017 que tienes frente a ti.



Amor

Tú sabes, ariano, que el amor requiere cultivarse y por eso este fin de semana no escatimes tiempo ni esfuerzo y vete con tu pareja a un lugar donde puedan tener una especie de segunda Luna de Miel. Con el efluvio del novilunio todo se revitalizará y tu nivel de excitación estará en su grado más alto a la hora de la intimidad.

Salud

Puedes estar padeciendo de dolores de cabeza por tu insistencia en seguir pensando en el pasado. Una actitud deportiva y más relajada ante los problemas te ayudará mucho y se revertirá positivamente en tu salud. ¡Actúa como el número uno del zodíaco que eres, Aries!

Trabajo

No distraigas a los demás con impertinencias ni chistes fuera de lugar. ¡Podrías desconcentrarte y cometer errores en tu trabajo! Aunque hoy te sientas muy alegre no descuides tus obligaciones en ningún momento ni entres con jaranas o juegos en lugares inapropiados y con personas poco inteligentes y acomplejadas que no saben disfrutar del sentido del humor.

Dinero y fortuna

Se acerca el tiempo de las inversiones inteligentes en casas, inmuebles, bienes raíces y terrenos. El dinero estará sumamente bien empleado en ese sector y te dará frutos muy pronto.

