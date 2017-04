Aries- Miércoles 5 de abril 2017: Obvias algo que te molestaba

Se auguran momentos intensos de intimidad con el efluvio de la Luna en el elemento fuego. Aprovéchalo y no pierdas el tiempo platicando con personas que no valen la pena o dejando que otros sean quienes estén en control de tu vida. Hay buenos auspicios en tu vida amorosa. Una reunión con alguien que hace tiempo no veías será exitosa. Es mejor dejar que cada cual piense como quiera, no trates de aconsejarles porque no te escucharán. Vive tu día tranquilamente y así no te verás envuelto en ningún problema serio con quienes siempre se están quejando de todo y de todos.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Leo y los planetas Venus y Júpiter continúan retrógrados, los demás planetas siguen directos. Hay muchas personas con problemas personales a tu alrededor que pueden entorpecer tu vida amorosa. Elúdelas cortésmente y te evitarás muchas dificultades y malas interpretaciones con tu pareja o con quien comparte tu vida.



Salud

Estás muy optimista y vital, pero también algo descuidado con tu piel así que mucho cuidado porque los excesos pueden causarte quemaduras si no vas adecuadamente protegido del Sol a la playa, o a tus actividades al aire libre.

Trabajo

Tu posición está estabilizada en tu empleo. Hay buenas noticias laborales, sobre todo una que disipará una inquietud que te ha venido golpeando desde hace días y estaba relacionada con temores de despidos, cesantías o situaciones similares.

Dinero y fortuna

Se presentarán diferentes opciones frente a ti que debes ir analizando seria y cuidadosamente desde ahora a fin de seleccionar las que más te convienen pues en todas existe la posibilidad de ganar dinero, pero sólo si haces una buena elección

Descubre las predicciones que Saturno trae para ti según tu signo



Saturno, el planeta del karma, llega retrógrado a Sagitario, descubre cómo impacta a tu signo Estamos a las puertas de un gran evento cósmico, el movimiento del planeta Saturno, el llamado planeta del karma, entrará retrógrado en Sagitario a partir del día 6 de abril, iniciando así un tiempo de reflexión. Descubre cómo impactará directamente a tu signo.

Aries

Etapa de amor y viajes

Etapa de amor y viajes

Saturno anuncia una etapa de amor, viajes y solidez económica, aunque también de movimientos inesperados, un cambio de casa quizás, de empleo, residencia o nacionalidad. Aviso: ¡Mucha precaución a la hora de decir cosas que puedan herir a los demás! Ciertos rasgos de tu personalidad a veces causan la impresión de arrogancia y prepotencia a los demás, controla esos impulsos. Los trabajos en equipo y de naturaleza similar estarán bien auspiciados pues ya no tienes el impacto retrógrado de Venus que estuvo en tu signo varias semanas.

Romperás ataduras del pasado

Romperás ataduras del pasado

Con el tránsito directo de tu regente Venus, se compensa la balanza y ahora lo que hay que observar son los efectos de Saturno retrógrado. Una diligencia económica que te había preocupado empieza a moverse positivamente en tu dirección y hay un resultado sorprendente mediante el cual recibes una buena suma de dinero. Aviso: El tránsito planetario que ahora te inunda confiere a tu carismática personalidad una fuerza de atracción fuera de serie. Para ti no habrá nada imposible si te lo propones, tanto en el amor como en tu vida económica. Rompe con todo lo que te ata al pasado y hazte el propósito de vivir intensamente tu realidad presente. Géminis

Suerte y fortuna en el azar y los negocios

Suerte y fortuna en el azar y los negocios

El movimiento de Saturno coincidirá con un tránsito retrógrado de tu regente Mercurio desde el día 9 y te forzará a efectuar un cambio en tu rutina diaria, en tu vida laboral y familiar. Debes irte preparando porque al hacerlo tendrás que hacer ajustes en muchos aspectos personales y familiares. Ve haciendo desde ahora los arreglos imprescindibles para el caso. Con un viaje exitoso podrás ganar fama y fortuna, pues la fortuna te sonríe y el azar te toca agraciándote en una rifa o un pasaje de avión regalado. ¡Prepárate, geminiano! Se avecina un reencuentro fabuloso con alguien significativo para ti.

Un ascenso laboral puro y limpio, un amor que regresa

Un ascenso laboral puro y limpio, un amor que regresa

Si en esta etapa estás solo o sola por haber terminado una relación sentimental, el aviso astral es que no te impacientes tratando de encontrar pareja porque en esa actitud podrías perder energías y acercarte a la persona equivocada. Con tu ingenio y actitud optimista estarás venciendo obstáculos y colocándote en una posición ventajosa en tu trabajo, sin tener que humillar a nadie ni aplastar a otros. Tu ascenso será puro y limpio, y esto se reconoce por todos en tu empresa. Tu triunfo en la vida financiera está llegando lo cual unido a un amor que regresa coronará este período con mucha alegría en tu vida.

Sabrás cómo conducir mejor tu vida sentimental

Sabrás cómo conducir mejor tu vida sentimental

Si estás solo, o sola, disfruta esa soledad creativa. Las lecciones de Saturno te confieren experiencia y mayor conocimiento en todo lo que haces. Ahora podrás manejar mejor tu destino y si estás enfrentando nuevas circunstancias en tu vida saldrás airosamente de las dificultades. Estás en tu ciclo fuerte. Lo diferente, divertido y osado se va transformando en algo cotidiano en tu horizonte emocional. Si notas que las inquietudes ajenas empiezan a cobrar su cuota en tu salud trata de apartarte de esos problemas. Haz lo tuyo. Virgo

Se consolidan asuntos afectivos y sociales

Se consolidan asuntos afectivos y sociales

Tus cualidades innatas para los negocios te permitirán encontrar coyunturas adecuadas para invertir tu dinero a partir de este ciclo astral de Saturno, pero guíate más por tu experiencia y sentido común en todo momento. Tus asuntos románticos marchan bien, a pesar de cierta desilusión pasajera, pero lo mejor te sucede en tu vida económica y laboral. Si estabas desempleado termina esa etapa triste. ¿Por qué estás insistiendo en algo que no va a funcionar? Recuerda: es tu mes de la consolidación afectiva y social.

Proyectos nuevos, ideas que te darán éxito

Proyectos nuevos, ideas que te darán éxito

Surge un proyecto nuevo en el cual podrías desempeñarte, pero antes de aceptar una nueva responsabilidad animado por la emoción del momento analiza si reúnes las condiciones para asumirlo y no te causará problemas en el hogar. Si aún no estás recibiendo el ingreso esperado ten paciencia pues todo indica que pronto mejorarás tu situación económica. Es tu ciclo económico así que aprovéchalo bien y disfrútalo como sabes hacerlo. Un amigo te dará ese consejo que tanto estás necesitando. Recibirás multiplicado todo con creces.

¡Prepara tus maletas, hay un viaje en camino!

¡Prepara tus maletas, hay un viaje en camino!

Ve preparando las maletas porque dentro de pocos días estarás en un avión si estás en espera de la confirmación de un viaje. Asimismo tu vida amorosa se mueve alrededor de una persona algo más joven que tú, pero que te enloquece. Puede ser interesante explorarlo. Aunque no lo veas así, tu actitud actual parece indicar desinterés o frialdad, y eso podría estropearlo todo. Las energías planetarias son favorables para tu recuperación este ciclo planetario. Puedes recibir un regalo o un favor de un asociado muy cercano a ti. Sagitario

Hazlo todo con sumo cuidado, no te precipites en nada

Hazlo todo con sumo cuidado, no te precipites en nada

Un tiempo muy importante para ti pues tendrás dos planetas retrógrados impactándote. Por un lado tu regente, Júpiter y luego Saturno en tu signo el largo retorno de los 30 años. Sin embargo, no te preocupes pues durante esta etapa tu intuición estará muy refinada, y también te ayudará mucho en tus cuestiones sentimentales. Terminará un ciclo de separación y hay una reunión feliz en tu casa pues todo cambia en este periodo, todo será antes y después del tránsito retrógrado de Saturno por Sagitario. Antes de decir algo que pueda comprometerte o entrar en discusiones por cuestiones que desconoces, trata de encontrar la raíz de tus inestabilidades emocionales. Tus ímpetus y energías serán puntos a tu favor en tu trabajo pues habrá ojos puestos en ti.

Toma las cosas con una actitud más deportiva, más desenfadada

Toma las cosas con una actitud más deportiva, más desenfadada

¡Ojo, tu regente, Saturno, estará retrógrado! En pocos días se resuelven asuntos estancados dentro de procesos legales los cuales estaban inhibiendo tu recepción de dinero y la solución de cuestiones económicas difíciles. Una vez concluido estos trámites mejorarán tus finanzas. Habrá eventos que te inspirarán y ayudarán a superar cualquier circunstancia adversa que surja. Aprovéchalos y no caigas en el error de los desconfiados. Si alguien te critica en tu trabajo o en tu familia, no lo tomes a mal sino como un estímulo para tu superación personal. Es tu tiempo del aprendizaje.

Una relación sentimental enriquecedora

Una relación sentimental enriquecedora

Mucho tacto y precaución durante esta etapa, acuariano. Sigue en tu trabajo y no te pongas a inventar otras cosas puesto que esa energía la necesitas para desempeñar responsablemente tus obligaciones y si empiezas a ausentarte de tu empleo en pos de otras cuestiones laborales te complicarías. Si no tienes pareja no te inquietes, todo llega a su tiempo. Con un poco de esfuerzo de tu parte podrás establecer un horario adecuado que te permita practicar deportes, descansar y no saltar comidas. El equilibrio interior en tu vida se manifiesta en forma de salud tanto mental como física y en una relación sentimental muy saludable y enriquecedora. Piscis

Emociones encontradas, amores incomprendidos

Emociones encontradas, amores incomprendidos

Tú sabes cómo platicar de una manera lógica y con base, pero a veces te vas por las ramas y dices todo, menos lo que debes decir. Felizmente, en estos días tu trabajo mostrará su fase divertida y alegre. Te sentirás feliz desempeñando tus labores y al mismo tiempo nada aburrido. Hay un clima de tolerancia, alegría y respeto a tu alrededor lo cual es muy positivo. Estás sintiendo una especie de premonición o sentimiento sobre la posibilidad de recibir pronto un dinero o encontrarte con quien no ves hace mucho tiempo. Si es así, alégrate, habrá emociones encontradas.