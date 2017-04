Aries – Miércoles 26 de abril 2017: Superas problemas que te tenían inquieto

Es muy importante que escuches tu intuición y no te dejes llevar por las apariencias, que suelen ser engañosas este miércoles. Las angustias del pasado que tantos dolores de cabeza y preocupaciones te han causado están quedando atrás y a partir de hoy se abren nuevos rumbos en tu vida amorosa. Hay quien se te va a acercar con falsas promesas y debes ser muy cauto para no caer en las trampas de quien está emocionalmente desajustado y con muchos problemas personales. Recuerda, ariano, que no siempre tienes la razón y muchas veces es preferible ceder antes que complicarse la vida en algo que realmente no valga la pena.

Amor

La Luna continúa en el signo de Tauro en conjunción con el Sol, en el último novilunio del mes de abril. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Estás en el proceso de rehacerlo todo, solidificar tu relación y vivir plenamente cada día. Si por el contrario tu relación actual marcha sobre ruedas entonces ¡a disfrutarla bien! Cede en un argumento aunque tengas razón, será lo inteligente.



Salud

No pospongas más una visita al dentista pues tu temor podría causarte una complicación. No olvides que una boca mal atendida provoca otros trastornos en el organismo y no se trata solamente de una cuestión estética sino de salud.

Trabajo

Hoy se favorece la búsqueda y obtención de empleo para ti si estás sin trabajo y necesitas empezar a laborar cuanto antes. Tu vida asciende en un ritmo constante y si te esfuerzas como debes no solo mejorarás tu situación sino ganarás más. Tu signo ariano, enérgico y dinámico está en el mejor momento.

Dinero y fortuna

Una persona está a punto de darte un dinero que te debe hace tiempo. Este miércoles puede convertirse de repente en un día muy afortunado en los negocios si te dejas llevar por esas intuiciones y corazonadas que ahora te están llegando, Aries.

