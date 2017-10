Aries – Miércoles 25 de octubre 2017: Un tiempo de ajuste en todo

Oportunidades que debes aprovechar este mes: Una invitación inesperada hasta un regalo para asistir a un evento cultural o deportivo al que nunca has ido y en el que puede haber gratas sorpresas. Si conoces a alguien que te impacta no pierdas la oportunidad de tener su contacto, correo, teléfono, puesto que te será muy útil en el futuro cercano.



Peligros que debes evitar: Cerrarte tú mismo las puertas, limitarte. Pensar que no te van a interesar ciertas cosas, comidas o actividades por el simple hecho de no haberlas intentado nunca.

