Aries – Miércoles 24 de mayo 2017: Estás en vísperas de un acontecimiento importante

Estás en vísperas del novilunio que marcará el inicio del nuevo mes sinódico, o mes lunar. Se avecinan días de mucha intensidad en los que te verás forzado a tomar decisiones rápidas que no debes postergar. Sin embargo, esto no quiere decir que debas ceder a las presiones sino que lo analices todo de forma serena y tranquila antes de decidirte, no olvides que hay planetas retrógrados en el horóscopo y si obras de forma impulsiva o emocional podrías cometer errores. Escucharás proposiciones que debes ponderar. Afortunadamente estás muy intuitivo y claro, cualidades que te ayudarán en todo lo que te propongas realizar, ariano.



publicidad

Amor

Este miércoles la Luna está en Tauro en vísperas del primer novilunio de mayo que marca el inicio del mes sinódico. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. En este ciclo lunar pueden surgir equívocos si estás soltero, o soltera. Lo importante es que te hagas oídos sordos a murmuraciones, chismes y comentarios de personas frustradas o envidiosas que se sienten mal con tu felicidad e imponen sus problemas en tu vida.

Salud

Si estás sufriendo de molestias en la espalda o el cuello posiblemente haya una causa muy simple que puedes atender y resolver. En tus almohadas, colchón o zapatos hay una respuesta a esos dolores intermitentes de tu columna vertebral y la mala noche de insomnio.

Trabajo

Las noticias en tu sector laboral no son malas, aunque así parezcan, lo que ocurre es que te rodean gentes alarmistas, exageradas y cargadas de negatividades que solamente saben causar desajustes en los demás. No les prestes atención, tú puedes lograr mucho, pero solamente si no te desvías de tus objetivos, Aries.

Dinero y fortuna

Es tu momento de la inversión y la prosperidad ya que los ciclos negativos están quedando atrás y cuando comience el mes de junio, en unos días estarás disfrutando de un mejor momento económico y más evolución dentro de tus asuntos de negocios y finanzas personales, ariano.



publicidad

Ten mucha precaución con tus deseos





Entérate qué cosas le molestan a cada signo