Aries – Miércoles 19 de julio 2017: Habrá soluciones, pero no las que esperabas

Con la incidencia planetaria que envuelve tu signo ariano en estos momentos se augura éxito en una gestión laboral que llevas varios días tratando de resolver. En cuestiones económicas recibes noticias alentadoras asociadas con un dinero que estaba pendiente de pago y un arreglo legal. Y ¿en el amor? Te preguntas. Surge un encuentro feliz con alguien que te ayuda a recuperar la confianza en quien ocupa un lugar preferente en tu corazón. Asimismo, cualquier revés sufrido recientemente en un plan o proyecto que tenías te servirá de estímulo para darte nuevas ideas y cambiar la estrategia que llevabas, lo que conseguirás te asombrará, ariano.



Amor

La Luna está transitando por el signo de Géminis y los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados aún, los demás planetas están directos. Hay una especie de revolución cósmica en tu vida amorosa y te sientes urgido a declarar tu amor, decirle a una persona cuanto te interesa y no esperar más. Sigue esos impulsos y dale rienda suelta a tus sentimientos, tú sabes usar tu palabra cuando te lo propones, pero sé prudente y no hables más de la cuenta, ariano. Recuerda que eres impulsivo, y luego te sientes mal por haber dicho lo que no debiste. Eres de corazón generoso, no estropees tu vida con un arranque emocional.

Salud

Este miércoles es tu tiempo de la energía dinámica, ariano. ¡Anímate! Si no haces hoy lo que te propusiste realizar ayer para mejorar la salud estarás en las mismas. Todo acto requiere una voluntad y lo primero es fortalecerla. Ya lo sabes, ahora todo queda en tus manos.

Trabajo

Si eres de los arianos o arianas preocupados por una cuestión de índole laboral, tengo buenas noticias para ti ya que en estos días finales de julio se empezarán a mover teclas y resortes que estaban estancados. Es muy probable que al comenzar el mes de agosto, en unos días, te encuentres desempeñando una nueva posición en tu empresa o realizando un trabajo diferente y entretenido.



Dinero y fortuna

Tu etapa actual de crecimiento económico avanza a pasos sólidos, pero deberás hacer algunos ajustes en tu economía para no comprometerte innecesariamente haciendo lo que luego te cause problemas en tu crédito, o sea, abstente de realizar una compra muy grande si no tienes todos los recursos en tus manos, dentro de unas semanas habrá mejores opciones y oportunidades, Aries.

Cuida la forma de comunicarte con los demás