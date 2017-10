Aries – Miércoles 18 de octubre 2017: Estarás tomando una importante decisión

Noticiero astrológico: La Luna está en Libra en vísperas del novilunio de octubre, o sea, la Luna nueva de mañana. Un miércoles excitante ya que con el movimiento de la Luna por un signo de aire, afín al tuyo que es de fuego, te sientes muy entusiasta y animado. A partir de esta etapa que está a punto de comenzar verás resultados que no esperabas, tanto en gestiones de índole laboral, como económicas. Lo principal sucederá en el plano afectivo y sentimental puesto que ahora tú, Aries, sabrás qué camino tomar y qué decisión importante frente a una coyuntura en que se definirá lo que harás con tu vida amorosa durante esos últimos meses del año actual.



Amor

La Luna sigue en tránsito por el signo de Libra acercándose a la conjunción con el Sol. Los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. El paisaje astral de hoy era lo que más necesitabas, ariano, puesto que el movimiento de Marte, tu regente, te estaba volviendo algo impaciente causando fricciones entre tú y los demás, y con esa actitud podrías buscarte enemistades y discusiones.

Salud

Aunque parezca paradójico comiendo menos, se vive más. Nadie ha muerto por dejar de comer un día, al no sentirse bien, pero sí por comer cuando no debía. Si no sientes deseos de comer, no lo hagas, escucha tu organismo. Solamente si la situación se prolonga y no tienes apetito es cuando debes preocuparte, no por un día que no comas.

Trabajo

Este es un día en que muchos arianos tendrán la oportunidad de hacer algo diferente en su vida laboral, ya bien sea iniciar un proyecto o comenzar algún tipo de actividad que desde hace días han estado posponiendo. Si estás desempleado hay buenas nuevas en tu horizonte, ariano, y en estas próximas semanas lo comprobarás.

Dinero y fortuna

Observa, ariano, durante estos días siguientes posteriores el novilunio de mañana vas a tener muchas inspiraciones que te ayudarán a escoger lugares donde la fortuna está esperando por ti. Inclusive, existe la posibilidad de un golpe de suerte en el azar, un regalo inesperado.



