Aries – Miércoles 14 de junio 2017: Sigue tus inspiraciones

No es momento de ponerse a experimentar sino de actuar con seguridad. Tienes una buena disposición cósmica a tu favor y debes aprovecharla, no malgastarla en discusiones inútiles. Tu vida se envuelve en un aura de conquista y triunfo, pero si prestas atención a rumores o a comentarios de personas mal intencionadas terminarías sintiéndote agotado y drenado de tus energías. No permitas que los chismes y enredos te envuelvan.

Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Acuario. El planeta Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Debes obrar con cautela, así que no hagas nada precipitadamente, No rompas una relación ni termines con un romance obedeciendo impulsos. Por otra parte, si tu vida en pareja está marchando bien, no la compliques con peleas ni lamentaciones.



Salud

Tu Ser Interno te indica lo que más te conviene y deberás guiarte por tu intuición para evitarte contratiempos. Si no tienes deseos de comer, no fuerces tu organismo. Vive lo más armoniosamente posible con la naturaleza y no necesitarás más nada.

Trabajo

Un proyecto laboral estancado por falta de dinero empezará a moverse después de la firma de un contrato importante. No te desesperes, aunque te parezca lento este proceso se continúa llevando a cabo y pronto tendrás noticias muy alentadoras.

Dinero y fortuna

Comprueba tus citas antes de aceptar una invitación pues tienes una fuerte tendencia a pasar por alto entrevistas importantes si no tomas buena nota de las mismas. Si las olvidas podrías perder una buena oportunidad de ganar dinero.

Cuidado con las responsabilidades



