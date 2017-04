Aries - Miércoles 12 de abril 2017: La Luna escorpiónida te invita al amor

No te impacientes, algo bello se está gestando en tu vida sentimental.

Este ciclo posterior al plenilunio estás bajo el efluvio de una onda tierna. Las cosas no son como parecen y para llegar a la realidad de tu vida amorosa deberás deponer una actitud terca y porfiada y tratar con más calidez a tu pareja, de lo contrario estarás sujeto a errores, problemas y malas interpretaciones, ariano, sobre todo ahora que Mercurio está retrógrado. Confía más en tus posibilidades propias y recursos para sacar adelante tu trabajo.

Amor

La Luna está en Escorpión y los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno siguen retrógrados. El amor llega a tu vida. Tu paisaje sentimental está muy bien iluminado en este día de tantos movimientos planetarios. Existen todas las condiciones para que se cristalice una relación que estaba algo difusa.



Salud

La mesura es indispensable a la hora de mantener tu salud. Comer mucho no es bueno, pero ayunar demasiado tampoco. No exageres y busca el justo medio para que tu organismo no se quebrante ni le sometas a tensiones innecesarias.

Trabajo

Hay un buen clima astral a tu alrededor favorecido por la influencia de la Luna, y las buenas posiciones de tu regente, Marte, directo. Todo esto te atrae simpatía, aprobación y respaldo en tu trabajo y la posibilidad de ascensos y reconocimientos.

Dinero y fortuna

No te asombres si hoy encuentras objetos extraviados o tropiezas con alguien que te regala un obsequio costoso. La fortuna tiene muchos rostros y uno de ellos es la casualidad, la cual se pondrá de manifiesto en este día de manera asombrosa como un aspecto entre la Luna escorpiónida y tu regente, el planeta Marte.

