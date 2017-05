Aries – Miércoles 10 de mayo 2017: ¡Plenilunio, tu iniciativa en alza!

Es tiempo de tomar en tus manos las riendas de tu destino sentimental, ariano, y no dejarte envolver por gentes menos evolucionada e inteligente que tú. Acuérdate que dentro de ti está la posibilidad de salir adelante en todo lo que te propongas. Lo único que tienes que hacer es no disgregarte tanto, concentrar tu energía en una sola dirección y trabajar duro, así como no perder nunca la confianza y seguridad en ti mismo. Con la energía del plenilunio de hoy sentirás como tu iniciativa está en alza, aumenta tu nivel de auto estima y al mismo tiempo impactas a todos con tu magnética personalidad.

Amor

¡Plenilunio! Este es el día y la noche de la Luna llena la cual está transitando por el signo de Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. En estos momentos es importante reflexionar y analizar bien lo que estás haciendo con tu vida amorosa para no volver a incurrir en los errores del pasado, felizmente superados.



publicidad

Salud

Cuidado con los atolondramientos porque hoy estás algo disperso en tu atención y podrías tener algún tipo de accidente menor el cual es evitable si concentras tu atención en lo que estás haciendo y no te disgregas tratando de hacer muchas cosas simultáneamente.

Trabajo

Buen día laboral para quienes tienen a su cargo trabajos relacionados con el servicio público, los que atienden comercios o están empleados en tiendas, negocios por cuenta propia o grandes departamentos comerciales, un día exitoso en ese sentido.

Dinero y fortuna

Sigue tus intuiciones y corazonadas que hoy con la Luna llena son muy atinadas. Si un negocio no te parece bueno no lo firmes ni te comprometas en nada en estos momentos. Espera un poco hasta que te sientas intuitivamente más seguro y confiado y entonces obra con seguridad y confianza, típicamente arianas.

Llega la Luna llena de Wesak este día de las madres con un gran consejo para ti