Aries – Martes 9 de mayo 2017: Donde hubo problemas habrá soluciones

Tal vez no te sientas totalmente en control de tu vida emocional debido a situaciones que han ocurrido recientemente, pero si te lo propones recuperarás terreno perdido, ariano. La clave está en que tomes a las demás personas como son, y no como quisieras que fueran. A veces no es fácil, pero no es imposible. Verás como tu relación prospera, la felicidad toca a tus puertas y vives un lindo día de intimidad este martes, que por cierto, es tu día zodiacal, afortunado en el horóscopo, si no ahondas en situaciones pasadas, que no vale la pena recordar. Tu nivel pasional está intenso y fuerte, aplícalo en una noche de amor.



Amor

La Luna está en Escorpión en vísperas del primer plenilunio de mayo que ocurrirá mañana. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Nuevamente sientes la intensidad matizando tu vida amorosa, algo que necesitabas ya que últimamente has estado demasiado inmerso en tu trabajo y otras ocupaciones descuidando esa parte tan significativa de tu relación íntima, tu sexualidad y motivaciones. La persona que está a tu lado se maravillará de tu intensidad.

Salud

Respira hondo y aprovecha de manera creativa esta onda de plenitud que hoy te embarga. Pon enseguida a funcionar esos planes que tienes para mejorar tu salud. Es tu día para ejercitarte, caminar, actuar con dinamismo, y fortalecer tu cuerpo pues este ciclo que tienes frente a ti demanda mucha actividad.

Trabajo

Utiliza este martes, que es tu día zodiacal- para analizar la manera en que conduces tus relaciones personales en tu empleo. Si has tenido problemas quizás la causa esté dentro de ti, no en otros. Intenta la empatía –ponerte en el lugar de los demás- y eso puede ayudarte a ser más paciente con tus compañeros, sobre todo aquellos que te sacan de quicio con sus impertinencias.

Dinero y fortuna

Si estás pensando en una compra o venta de casa, terreno o propiedad, este será un día con muchas posibilidades de ofertas y demandas. Sin embargo, debes considerarlas con mucho cuidado antes de tomar tu decisión definitiva.



