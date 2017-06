Aries – Martes 6 de junio 2017: Nuevos intereses amorosos

A partir de estos momentos entiendes muchas cosas que no comprendías bien, las reacciones ajenas, las situaciones que te confundían. En tus asuntos laborales hay buenas noticias, aunque aún no llega algo esperado que está por suceder y será muy beneficioso. Se ha abierto lo que se llama la etapa inicial de un ciclo en el que te vas preparando para comenzar el segundo semestre del 2017 y avanzar con paso resuelto hacia el próximo ciclo en el que darás pasos concretos en una nueva vida. Aprovecha esa energía y no decaigas en tu entusiasmo ni vivacidad pues tú, como Aries, siempre estarás en el número uno en todo, cuando pones a funcionar tu extraordinaria voluntad.



Amor

La Luna continúa en tránsito por el signo de Escorpión y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay estupendas noticias para ti ya que estás viendo como se resuelven asuntos que te parecían no ibas a ver solucionados. Lo mejor es que estás caminando en un sendero positivo en tus relaciones sentimentales y has encontrado el justo equilibrio entre emociones y sentimientos, algo fundamental para este mes de junio que está comenzando.

Salud

Ten cuidado con las grasas y lo que comes en este día y así no tendrás problemas en la vesícula biliar pues debido a la energía planetaria imperante tiendes a sufrir de trastornos hepáticos o digestivos. ¿La solución? Un régimen de alimentación adecuado y no exagerar cuando te sientes a la mesa.

Trabajo

Podrás lograr tus propósitos si te entusiasmas con esos proyectos que ahora tienes entre manos. Lo importante es actuar y no quedarte pasivamente mirando mientras otros se adelantan y toman la iniciativa. Eres tú quien debes dar el primer paso. Cuando así obras no hay obstáculos para ti.

Dinero y fortuna

Muy pronto vas a recibir un dinero que no esperabas así que desde ahora ve pensando cómo vas a utilizarlo para que te rinda lo suficiente durante estos próximos días ya que no te conviene incurrir en compras o gastos que no sean necesarios. Administra tu economía y te maravillarás de los resultados.



