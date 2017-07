Aries – Martes 4 de julio 2017: Prepárate para un cambio

Te está dando vueltas la idea de una mudada o viaje y el cambio te ayudará. Una que conocerás en un lugar social se convierte en tu admirador sentimental. Mientras haya planetas retrógrados en el horóscopo evita gestiones demasiado complicadas, ariano. Ahora no es el mejor período para solicitar un dinero o cierto tipo de préstamo de consideración, pues no tienes muchas posibilidades de recibirlo. Sin embargo, en pocos días no sólo vas a obtener lo que ahora necesitas, sino también algo más. Si tienes pareja aprovecha para hacer algo diferente, pero no caigas en las redes de la infidelidad por exceso de vanidad o coqueteo.



Amor

Es martes 4 de julio y la Luna está en tránsito desde Escorpión hacia Sagitario. Los planetas Neptuno, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Si te invade un pensamiento triste, aléjalo de tu mente y canalízalo mejor. Paciencia y discreción es lo único que necesitas hoy para poder resolver una cuestión sentimental. No dejes que el pesimismo eche a perder tu noche.

Salud

Vigila hoy tu presión arterial y tus niveles de azúcar sanguíneo (glucosa) si tienes antecedentes de familiares con problemas de diabetes, hipertensión o trastornos crónicos similares asociados al sistema circulatorio, o el corazón en particular.

Trabajo

Todo marcha bien así que no debes inquietarte aunque escuches chismes o rumores desestabilizadores en tu empresa. Si tú te concentras en tu trabajo y no te dejas llevar a ese estado de inseguridad verás cómo te resulta mucho mejor.

Dinero y fortuna

No te asustes ni te dejes intimidar por esos comentarios negativos y pesimistas de personas frustradas económicamente que tratarán de desalentarte y persuadirte para que no entres en un buen negocio. Sigue adelante, guíate por tu Ser Interno.



