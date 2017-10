Aries – Martes 31 de octubre 2017: Un fin de mes imprevisible en el amor

Noticiero astrológico: Termina el mes con la Luna en tránsito desde Piscis al signo de Aries. En asuntos de dinero andas muy bien, pero cuida mucho tus propiedades y negocios cuando haya extraños a tu alrededor porque siempre existe la posibilidad de envidias o daños por quienes no son sinceros. Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interesa sentimentalmente. Si te gusta y quieres empezar una relación deberás asumir su costo emocional y estar dispuesto a aceptarla sin tratar de variar su forma de ser. Hay ocasiones en las cuales has dejado escapar el amor por estar tratando de imponer tus puntos de vista, debes aprender a ceder, ariano.



Amor

Este martes que es tu día zodiacal, la Luna se desplaza desde el signo de Piscis hasta Aries y los únicos planetas retrógrados son Urano y Neptuno. Las influencias planetarias de hoy te ayudarán a poner tus asuntos amorosos en el camino correcto. Aprovecha la energía cósmica que te está envolviendo en este día y sal a la calle, conquista si estás soltero o soltera y si tienes pareja no dejes pasar la noche sin un toque divertido y sorprendente de pasión.

Salud

Surge un cambio en tu panorama astral con el tránsito planetario que está ocurriendo en estos momentos. Si experimentas una recaída o padecimiento de salud se trata de los últimos malestares de un problema que está terminando.

Trabajo

Una recomendación, Aries. Cuida mucho tu imagen pública en este día pues tu presencia te dará realce en una entrevista laboral a la que serás invitado. En ella se determinará la posibilidad de conferirte una nueva responsabilidad bien remunerada. Te rodea una buena onda, pero debes subrayarla poniendo de tu parte.

Dinero y fortuna

Si te sientes capacitado para asumir una posición nueva en tu trabajo o empezar un negocio por cuenta propia ¡adelante! Confía en tu talento, responsabilidad y conocimientos. Verás como empiezas a recibir ganancias y dinero en efectivo dentro de estos próximos días. Los dos últimos meses del año actual serán de mucha prosperidad y desenvolvimiento económico.



