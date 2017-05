Aries – Martes 30 de mayo 2017: Un día zodiacal lleno de emociones

Lo que está sucediendo en tu entorno es un llamado a poner las cosas en perspectiva y dedicarle el tiempo que merece tu familia, tu relación y tu vida en general. Son muchas las diferentes circunstancias que están dándote vueltas en tu cabeza en estos momentos y es menester que las ordenes de modo tal que sepas qué hacer cada día en cada situación que surja. Hay un viaje, una invitación, la posibilidad de resolver cierta cuestión que te estaba inquietando, el agua recuperará su nivel. Es tu día zodiacal, ariano, vívelo a plenitud.

Amor

Hoy martes la Luna se está moviendo desde el signo de Leo hasta Virgo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Se están fortaleciendo, inclusive sin que te des cuenta, los lazos de una relación que promete mucho para el futuro próximo. Hay estabilidad y pasión en tu panorama sentimental y eso es lo que ahora cuenta.



Salud

No te dejes intimidar por nada ni por nadie. Si tienes algún problema actúa con decisión dejando atrás todas aquellas preocupaciones que no puedes resolver este día, tu salud te lo agradecerá.

Trabajo

Estás en una especie de disyuntiva y es posible que debas dejar un empleo que no te conviene, mudarte, o efectuar un cambio que no estaba programado. Hazlo todo de forma oportuna. No te dejes llevar por emociones, y mucho menos por personas atolondradas.

Dinero y fortuna

Tus esfuerzos darán muy buenos resultados gracias a las nuevas iniciativas que en estos momentos estás poniendo a funcionar. Tus finanzas mejorarán notablemente y tendrás en tus manos lo que estabas necesitando.



