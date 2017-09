Aries – Martes 19 de septiembre 2017: Situaciones muy felices en tu día zodiacal

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Virgo en vísperas del novilunio de septiembre que será mañana día 20. Este es el ciclo de los inicios, y para ti, ariano, con la influencia directa de Marte, tu regente, hoy martes, que es tu día zodiacal, hay todo un clima de intensidad afectiva que te colocará en ese sitial privilegiado al que tienes derecho. Puedes estarte envolviendo, sin percatarte, en un triángulo romántico del cual te será muy difícil salir si lo sigues alimentando. No es posible compartir algo secreto mucho tiempo y no ser descubierto. Actúa con más prudencia si no quieres enredarte. Aprovecha esta onda romántica que ahora te rodea para declarar tu amor a quien parecía muy difícil conquistar.



Amor

La Luna está en el signo de Virgo y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu figura se envuelve con un aura subyugante y cautivas a todos con tu frescura y lozanía. No hay límites a tu fuerza de voluntad y a todo lo que puedes lograr durante esta etapa que estás iniciando.

Salud

Mantenerte sano física y mentalmente debe ser tu primera prioridad. Tu salud requiere sacrificios. Deja ir de tu vida lo que te molesta o preocupa, al menos por hoy. Si no puedes resolverlo enseguida no lo conviertas en una carga mental que altere tus nervios.

Trabajo

¿Tienes un empleo rutinario y aburrido? Entonces pon hoy a funcionar lo que tu imaginación está lucubrando. Este es un día de iniciativas y creatividad y si cambias tus métodos verás como aumentas tu rendimiento, te fatigas menos y logras más.

Dinero y fortuna

Donde menos esperabas encontrarás la fortuna. Hay dinero en programas de radio o televisión y en comerciales. Conquistarás mucho éxito en el azar si sigues tus intuiciones y no te dejas llevar por falsas apariencias ni impresiones, pero recuerda que tu imagen pública será determinante, ariano.



