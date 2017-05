Aries – Lunes 8 de mayo 2017: Tienes madurez emocional

Este es un día excepcional para todos los arianos. Espera algunas reacciones sorpresivas por parte de quienes hasta estos momentos habían mantenido una actitud más o menos discreta en relación con diferentes asuntos personales o laborales contigo. No te inquietes, el tránsito lunar te ayuda a poner orden en tus asuntos y al mismo tiempo concentrarte mejor en lo que debes hacer para conquistar las metas que te has propuesto. Hay un toque feliz en tu vida amorosa que será motivo de alegría para ti.

Amor

Este lunes la Luna está en tránsito por el signo de Libra moviéndose a Escorpión. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si alguien te gusta, no te calles. Lo peor que puede pasarte es que te diga que no le interesas, pero la duda constante crea estrés y problemas en tu vida emocional. Así que ya sabes, nada de titubear ni vacilar a la hora de expresar lo que siente tu corazón íntimamente.



Salud

Estás en un momento de reflexión y si no te sientes bien ciento por ciento no te aventures a dejar los medicamentos ni tratamientos que estás siguiendo en esta etapa porque cualquier recaída sería peligrosa. Vas bien, no estropees nada.

Trabajo

Unos amigos sinceros en tu trabajo te van a dar una mano y ayudarte a encontrar soluciones a los problemas legales que te inquietan y no te permiten lograr aumentos en tu nivel laboral y una mejor posición, como realmente mereces.

Dinero y fortuna

Te sentirás inspirado para comenzar algo nuevo, un proyecto, negocio, viaje, en fin una situación que te ofrecerá oportunidades para desarrollarte, y aplicar tus conocimientos de una manera más productiva económicamente hablando.

