Aries – Lunes 6 de noviembre 2017: Te rodea un tono afirmativo

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del tránsito de Venus a Escorpión. Te encuentras en la etapa de la renovación total, tanto de tu vida amorosa como social y económica. Espera una importante solución de un problema viejo, legal o familiar. Tu horizonte sentimental se ha comenzado a expandir y adquieres una perspectiva diferente de quien está a tu lado y te admira por tus excelentes cualidades como ser humano y tu hermoso mundo interior, ariano.

Amor

La Luna continúa en Géminis y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. El tránsito lunar en el elemento aire activa tu empatía, o sea, tu capacidad de ponerte en el lugar ajeno. Deja a los demás decir y pensar lo que les venga en ganas, pero tú mantén tu relación de la manera como lo has venido haciendo durante este tiempo si ambos se sienten felices y contentos.



Salud

Aplica tus experiencias pasadas como una lección positiva para no incurrir en los mismos errores en el momento presente. Si aún no has terminado un mal hábito, es tiempo de tomar acción ¡ahora mismo!

Trabajo

Esta primera semana del mes de noviembre tendrás muchas interrupciones. Si no tomas medidas desde temprano levantándote un poco antes de lo acostumbrado terminarías con un día agotador.

Dinero y fortuna

No compres todo lo que veas si acabaste de recibir una tarjeta de crédito porque ese impulso podría llevarte a llenar tu casa de objetos poco prácticos. Guárdala, no la saques aún a las tiendas, aplica tu sentido de ahorro y no te dejes llevar por el conocido "síndrome de Diógenes" que consiste en atiborrar el hogar de cosas inservibles.