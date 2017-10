Aries – Lunes 30 de octubre 2017: Estás muy inspirado, sigue como vas

Noticiero astrológico: La Luna sigue en Piscis y el nodo lunar continúa retrógrado. Lo que ahora hagas te inspirará en estos próximos días del mes de noviembre que comienza el miércoles. Estás en el período de las definiciones de índole sentimental y poco a poco irás perfilando lo que hasta estos momentos te parecía imposible o difícil. Vas a tener la oportunidad de descubrir una cualidad oculta en esa persona que hasta ahora te era indiferente y esto cambiará tus perspectivas, ariano. Paulatinamente recuperarás el terreno económico que pudiste haber perdido en un mal negocio, felizmente ahora todo se soluciona a tu favor y los dos meses finales del año serán de cosechar lo que has sembrado.



Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Piscis y los planetas Urano y Neptuno están retrógrados. No te inquietes, has estado pensando demasiado en lo que no puedes resolver. Rechaza cualquier idea que te provoque respuestas irónicas o sarcásticas en tus relaciones con tu pareja pues en estos momentos lo que debe primar es la ternura, la sensibilidad, el amor. Si no tienes pareja no te apresures a buscarla, ya surgirá la oportunidad.

Salud

Cuidado con los charlatanes, Aries. Podrás mejorarte de tus problemas de salud si te propones seguir al pie de la letra las indicaciones de tus médicos y no llevarte por los comentarios u opiniones de quienes carecen de los conocimientos necesarios para ayudarte en ese sentido.

Trabajo

Actúa con la decisión y entusiasmo que corresponden a tu signo del elemento fuego, el primero del zodíaco. No sigas los consejos ni recomendaciones de un amigo muy alocado para quien las responsabilidades laborales no existen y ponte a tono con tus realidades actuales. Si te están invitando a dejar un buen trabajo por otro que está inseguro no cedas hasta saber bien lo que debes hacer.

Dinero y fortuna

Lo más probable es que estés algo preocupado por ciertas dificultades económicas imprevistas surgidas a última hora. No te desalientes por nada pues si continúas trabajando con entusiasmo no solamente tendrás éxito laboral sino más dinero. Recuerda siempre que no hay que esperar que las cosas salgan bien para entusiasmarnos, sino entusiasmarnos para que salgan bien, esa es la clave del éxito como te he indicado en otras ocasiones.