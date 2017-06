Aries – Lunes 26 junio 2017: Serás objeto de la admiración de todos

La Luna de este día incide de una forma intensa en tu signo, Aries, pues está en tu elemento, fuego. Tu mundo interior está abierto, tu conciencia e inteligencia muy claras. Te admirarán más que nunca y obtienes un éxito rotundo en esa gestión que estás haciendo o tienes pensado realizar. Las oportunidades desfilarán rápidamente y deberás estar atento a fin de atraparlas cuando surjan y ponerlas a funcionar a tu servicio enseguida. ¡No vaciles, no hay nada qué perder!

Amor

La Luna está en Leo, los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. La vida sigue cada día y es nueva cada mañana. No te precipites aún a tomar una decisión apresurada. Esta noche es tu mejor momento para consultar con la almohada lo que vas a hacer y luego decídete.



Salud

Podrás mejorar tus condiciones crónicas por medio naturales, con alimentación, descanso y ejercicios. El período actual astral inicia una etapa de revitalización energética en todo tu organismo y lo que empieces a hacer te dará resultados.

Trabajo

No te enojes ni alteres si un trabajo no se desenvuelve como esperas o si no te dan lo que pediste. Cada cosa tiene su tiempo y en estos momentos lo mejor para ti es cumplir de manera adecuada con tu empleo actual y no desanimarte por nada.

Dinero y fortuna

Vas a recibir un apoyo extraordinario para un plan económico que te da vueltas en tu mente, y poco a poco empezarás a ver lo maravilloso que resulta tu futuro. Un viaje proyectado se realizará exitosamente, y habrá dinero en esas gestiones.



