Aries – Lunes 17 de julio 2017: Tiempo de esparcimiento

Cuidado con lo que dices o comentas porque hay una influencia planetaria confusa en tu nivel de comunicación y podrían interpretarte mal enredándote fácilmente en algún chisme o murmuración perjudicial. Lo mejor es actuar con pies de plomo y no hablar demasiado. En el aspecto amoroso es un ideal para salir de casa con tu pareja, si la tienes y hacer algo diferente, atrevido y excitante. Si estás solo, disfrutará la compañía de buenos amigos. No te inquietes por lo que no puedes resolver verás lo bien que se solucionan los asuntos pendientes.

Amor

La Luna entra en el signo de Tauro y los planetas Neptuno y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hoy tu personalidad diligente y ejecutiva se convierte en un foco de atracción para muchos. Ten cuidado si estás viviendo una relación estable que te interese mantener porque surgirán celos si te rodean personas coquetas e insinuantes. Podrías caer en una trampa sentimental.



Salud

Disfrutas de una buena etapa en términos de salud. Si el tiempo lo permite debes aprovechar y salir a dar una buena caminata o practicar tu deporte favorito. Aunque llegues cansado del trabajo, el cambio de actividad será estimulante.

Trabajo

Tu intuición acompañada de tu impactante personalidad serán los factores determinantes en tu trabajo. Te sorprenderás lo bien que desarrollas una tarea complicada y como terminas antes de lo proyectado. Los resultados obtenidos te satisfarán mucho.

Dinero y fortuna

Concéntrate más en el negocio que ahora tienes entre manos, aunque por supuesto, no descuides las oportunidades de inversión laterales. Tus actividades económicas actuales prosperan y podrás respirar tranquilo en ese sentido.