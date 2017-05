Aries – Lunes 15 de mayo 2017: Recibes una gran alegría

Los problemas sentimentales que has tenido en el pasado están a punto de resolverse y con la posición planetaria de este lunes en relación a tu regente, Marte, tus perspectivas laborales y sociales mejoran considerablemente. Tus ojos se han puesto en la persona correcta y poco a poco lo que comenzó como una simple aventura se transforma en algo más concreto, positivo y sensible. De la atracción inicial, que es una emoción, a un sentimiento mucho más estable y consolidado, no hay más que un paso, y ese es el que estás dando ahora, ariano.

Amor

Hoy lunes la Luna continúa por Capricornio, pero moviéndose al signo de Acuario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, sigue transitando directo. La vida amorosa es para gozarla, y no para estropearla. Disfruta tu relación, no la eches a perder con comentarios negativos ni trayendo al presente algo ya totalmente superado entre los dos. Si sientes deseos de criticar o decir algo fuerte a tu pareja contrólate, no te pesará haber callado y ser prudente.



Salud

Si estás preocupado por alguna situación de salud nueva, atiéndete. Tienes de tu parte mucha claridad mental y la intuición para dirigirte al especialista más adecuado, pero no te recetes tú mismo. Evita las situaciones de estrés que tanto problema te han causado en el pasado.

Trabajo

Si estás sin trabajo, no te impacientes, pues lo conseguirás más pronto de lo que piensas. Si lo tienes, consérvalo y no te desubiques aceptando lo primero que surja, lo cual, posiblemente, no es lo que más te conviene en estos momentos. Tú, como ariano, tiendes a ser muy impulsivo, pero esas reacciones podrían comprometerte si no actúas con cautela y discreción.

Dinero y fortuna

Pon cada cosa en su lugar y verás cómo superas los inconvenientes, Aries. Si no tienes el dinero necesario aparta de tu lado a quienes te llegan con quejas, maldiciones y ese tipo de vibraciones negativas que solamente atraen malas ondas. Tu economía está mejorándose pero si dejas que esas personas te sugestionen con sus influencias entonces te complicarías y no resolverías nada, y por consiguiente, te amargarías.

