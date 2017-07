Aries – Lunes 10 de julio 2017: No vaciles en el amor

Cuando todo a tu alrededor parezca complicarse y empieces a perder el entusiasmo proyéctate hacia todo lo positivo que estás viviendo y no te detengas en nada negativo. Se reabren oportunidades que por un momento pensaste no iban a presentarse nuevamente. Has estado algo inquieto, pero a partir de ahora esas inquietudes se soslayan y te proyectan hacia nuevos horizontes sentimentales. Tu signo de fuego recibe ahora el impacto de la Luna por el elemento aire, muy compatible contigo, y con este impulso te animas a decirle a esa persona lo mucho que te interesa.

Amor

Hoy lunes la Luna entra en el signo de Acuario y el planetoide Ceres en Cáncer. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Estás en tu etapa del éxito amoroso y tu vida se reviste con un carisma de sensualidad y mucha pasión. Las energías cósmicas que están ahora imperando en tu signo ariano te vuelven encantador, irradiando felicidad en todo momento.



Salud

Haz todo lo posible por separar tus preocupaciones laborales de tus inquietudes personales. Toma tiempo para descansar y relajarte, tu organismo requiere un regalo y hoy es un día idóneo para recuperar energías y elevar tus defensas.

Trabajo

Podrías estar pensando en un trabajo extra alternativo que te dé más dinero, pero antes de comprometerte espera un poco pues hay buenas vibraciones a tu alrededor y la posibilidad muy pronto de un aumento de salario en tu lugar de empleo.

Dinero y fortuna

El período presente es fructífero y promete muchas ganancias. Hay dinero en el ambiente si te mueves en el campo del arte o tus actividades laborales tienen que ver con la expresión teatral, la prensa, radio y comunicaciones en general.