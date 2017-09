Aries – Jueves 28 septiembre 2017: Las perspectivas actuales son estupendas

Noticiero astrológico: El planetoide Plutón ya está directo. Solamente hay dos planetas retrógrados: Urano y Neptuno. Estás en una etapa de consolidación sentimental, pero al mismo tiempo, de ciertas inquietudes asociadas a gentes que en el pasado no fueron lo suficientemente sinceras contigo y ahora vuelven arrepentidas para buscar una segunda oportunidad. Confía en tus intuiciones, percepciones y corazonadas, pero no las confundas con el subjetivismo ni con una falsa esperanza, o sea, mantén en todo momento tus pies sobre la tierra aunque tengas la cabeza en el cielo para las cosas sublimes. Un regalo inesperado te sorprenderá gratamente.



Amor

La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio moviéndose a Acuario. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Deberás realizar algunos compromisos y concesiones ahora que se está iniciando el último trimestre del año para que queden resueltos esos problemas o malentendidos que pudieron haber causado malestar en tu relación sentimental.

Salud

Revisa la ventilación de tu hogar, elimina polvo y elementos alérgenos que puedan estar causando problemas de salud en tu casa, y sobre todo, ponte firme y no permitas que nadie fume en la misma.

Trabajo

Tal vez hayan llegado a tus oídos algunos rumores de despidos o problemas. Todo está en orden y si algo ocurrieres, tú saldrías beneficiado en este trimestre final del 2017 que está tocando a las puertas.

Dinero y fortuna

Concéntrate en tus intereses económicos y no te disperses haciendo cosas que no te convienen atendiendo a quienes se te acercan con muchos planes que no tienen base y pueden inducirte a gastar tus reservas o lo que tienes guardado para una ocasión especial.

