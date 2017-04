Aries – Jueves 27 abril 2017: No te agobies con ideas tristes

Acuario

Servirás de inspiración a esa persona

La Luna está en la primera fase del mes sinódico. Si te habías decidido a empezar una relación, o terminar otra, no debes dejar esos proyectos solamente en tu cabeza porque no lograrías resolver nada. Lo más importante es actuar, decir lo que piensas, y no detenerte en los obstáculos. Cultiva lo que está floreciendo y te sirve de inspiración emocional en el plano sentimental, acuariano. Si ya has encontrado tu pareja no la dejes escapar. Cuando el amor llega debe cuidarse cada día sin escenas negativas de posesión o pleitos. Todas esas cosas alejan la felicidad. Foto: Shutterstock | Univision

