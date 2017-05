Aries – Jueves 25 de mayo 2017: Estás en un tono gastador, controla tu bolsillo

¡Llegó el novilunio de mayo! Este es un día de comienzos en todo, ariano, ya que con el efluvio del novilunio te sentirás impulsado a realizar lo que hasta ahora eran solamente proyectos. Por una parte, estás más tranquilo, sabes que muchos temores que tuviste en el pasado reciente fueron infundados y eres capaz de retomar el control de tu vida sentimental en ese punto en el que quedó cuando surgió esa persona inesperadamente en tu horizonte emocional. Por otra parte, no olvides que tú eres el número uno del zodíaco y nunca habrá fracasos para ti sino solamente experiencias, y con esa actitud alcanzarás tus metas.



publicidad

Amor

La Luna está en Géminis en la fase del novilunio que hoy ocurre en todo el mundo. Los planetas Júpiter, Saturno y al planetoide Plutón están retrógrados aún. Te estás replanteando muchas cosas en tu vida amorosa y una de ellas tiene que ver con la relación que puedes haber iniciado hace poco, pero que aún no sabes si te conviene o no sentimentalmente pues estás descubriendo algo en la otra persona no habías detectado y ahora resurge con fuerza en tu horizonte emocional.

Salud

Los aspectos de salud que están vinculados a tu sistema nervioso están recibiendo un buen toque astral. Si estabas inquieto por una prueba médica que no acababas de realizar ahora llega el tiempo de la tranquilidad y respiras aliviado al saber que todo lo que lucubraste o temías no era cierto.

Trabajo

Hay una buena onda astral en tu horizonte laboral, pero ten mucho cuidado con las exageraciones ya que en estos momentos tiendes a querer hacer muchas cosas a la vez y esto puede causarte desasosiego o estados de ansiedad. En pocos días vas a escuchar una oferta de empleo que te conviene analizar ya que en ella hay muy buenas oportunidades de desarrollo personal para ti.

Dinero y fortuna

El dinero llegará, sin embargo, si tarda algo o esos pagos no acaban de cristalizar nada ganas molestándote ni alterándote ya que de esa manera, en lugar de atraer la buena energía lo que haces es alejar de tu vida las posibilidades de incrementar tus ingresos, y esa actitud no tiene que ver nada con tu temperamento ariano.



publicidad

Inicia un nuevo ciclo emocional, escucha de qué se trata





Luna Nueva entra en Géminis, augura grandes cambios para todos