Aries – Jueves 21 de septiembre 2017: Lo que ahora imagines se puede materializar

Noticiero astrológico: Se inició el mes sinódico con el novilunio de ayer y mañana termina el signo de Virgo. La dicha te envuelve este día en el que hay un estupendo aspecto de Venus, planeta del amor y la Luna transita por un elemento afín al tuyo, ariano. Sin embargo, para poder disfrutar a plenitud este jueves deberás concentrarte en los aspectos positivos de tu realidad presente y no lamentarte por lo que no puedes resolver. Las cosas marchan bien en tu vida amorosa y no hay razones para pensar de otro modo, pero si te muestras inseguro o desconfiado estropearías tu fin de semana. La fuerza de tu mente determinará los resultados y te mantendrá fuerte y vital en todo momento.



Amor

La Luna está en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu signo ariano, dinámico y entusiasta, está expuesto a nuevas experiencias que te inclinarán hacia cierta persona que hasta ahora considerabas como inaccesible, difícil o inalcanzable. El amor es real, no es una fantasía, y eso lo podrás comprobar.

Salud

Si has estado preocupado por ciertos trastornos poco usuales es hora de acudir al médico para salir de dudas. No te envuelvas con gentes que no saben nada de medicina y lejos de ayudarte podrían perjudicarte con sus charlatanerías.

Trabajo

Si ahora estás trabajando no arriesgues tu posición envolviéndote en actividades para las cuales no estás calificado. Podrías complicarte innecesariamente y causar demoras en lo que has estado planeando realizar a largo plazo. Este fin de semana, para los arianos desocupados, será de investigación, exploración y análisis laboral completo.

Dinero y fortuna

Las cuestiones económicas están bien auspiciadas este jueves y a medida que se vaya desarrollando esta etapa final de la segunda quincena de septiembre irás recuperando lo que has invertido. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas y no lamentarte por lo que pudo ser, y no fue.



Un día para buscar el balance en tu vida