Aries – Jueves 16 de noviembre 2017: En el terreno amoroso, hay sorpresas

Noticiero astrológico: Este jueves la Luna está moviéndose al signo Escorpión. Siguen retrógrados los planetas Urano y Neptuno. Vas a ver la realidad de una forma más concreta, objetiva, práctica. Te rodea una energía muy dinámica, y en muy pocos días verás resultados sorprendentes, en el amor y también en la fortuna. Sin embargo, debido a la acción de Urano retrógrado en tu signo ariano corres el riesgo de confundir un gesto amistoso con una invitación amorosa. Debes definir muy bien las situaciones antes de prometer lo que no puedas cumplir. Por otra parte, la lluvia de estrellas que está ocurriendo te ayudará a energizarte y superar cualquier "trampa sentimental".



Amor

Te sientes movido por deseos que no puedes explicar, pero si haces caso a tus intuiciones y presentimientos y sigues tus corazonadas podrás encontrar el amor en el lugar menos esperado. Esa persona que está a tu lado te adora, no te inquietes suponiendo infidelidades que no existen.

Salud

Hay influencias planetarias que inciden de manera directa en tu vida y al hacerlo repercuten positivamente en tu salud. Es un buen día para los ejercicios de tipo yoga, meditación, masajes y tratamientos médicos alternativos.

Trabajo

Tu mente está hirviendo con ideas frescas y originales las cuales puestas en marcha te darán dinero y aumentarán tu capacidad laboral. Si tienes algún empleo por tu cuenta y trabajas desde casa hoy es un día formidable.

Dinero y fortuna

Hay una ganancia en un negocio que todavía no ha cristalizado, pero que tiene futuro. Lo más conveniente en estos momentos es asesorarse, buscar información, explorar alternativas en la Internet y luego tomar decisiones.

Las energías planetarias de hoy te llenan de cosas positivas